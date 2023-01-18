丁世忠解釋不再兼任集團CEO一職的原因，是將專注於集團董事局主席的角色，主持集團的企業戰略、人才發展、企業文化和經營監督，直接管理審計監察及收購兼併等事項，也將繼續參與公司重大決策。集團CEO運營管理角色將以聯席CEO制度來執行。將董事局主席與CEO職責分開，更加契合本港上市規則對企業管治的要求，也在多品牌集團複雜的管理體系中，進一步提升決策效率。

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他又重點提到，亞瑪芬（Amer Sports）是集團戰略版圖的重要組成部分，更點名鄭捷代表集團董事局擔任亞瑪芬集團的CEO。丁世忠指出，自收購以來，鄭捷在過去的幾年中，投入了大部分時間在亞瑪芬集團的變革，並取得了優秀成果。今後鄭捷將更聚焦亞瑪芬全球核心業務，加強中國、北美及歐洲三大核心市場，帶領全球團隊實現5個10億歐元的發展規劃；鄭捷將卸任安踏集團總裁及戶外群CEO一職，留任集團執行董事，繼續為集團未來的發展貢獻力量。

至於賴世賢和吳永華獲委任聯席CEO，丁世忠指，二人在集團共事超過二十多年，一直深度參與集團的重大決策和經營管理工作，與董事局有深度的共識。兩人的個人能力、經驗和業績得到了董事局的高度認可。賴世賢將卸任安踏CFO，擔任聯席CEO，並主持集團管理委員會；吳永華將卸任專業運動群CEO，擔任聯席CEO。

丁世忠又指，「聯席CEO」模式將更有效地應對多品牌複雜的管理體系，充分發揮他們各自的優勢和領導力，強化高層人才的輪崗及梯隊建設，提升集團日常運營管理的效率。

此外，丁世忠指，獲委以重任的尚有畢明偉，他將留任執行董事，將擔任集團CFO；集團COO陳科將擴大管理職能，主導集團數字化戰略；徐陽，原始祖鳥（Arc'teryx）大中華區總經理將回歸安踏品牌，出任專業運動品牌群CEO。安踏又將成立東南亞國際業務部，王華友將出任總裁；其他品牌和職能管理層不變。

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