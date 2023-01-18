天齊鋰業（9696）發2022年度業績預告，表示歸屬於上市公司股東的淨利潤介乎231億元（人民幣，下同）至256億元，按年增長10.11倍至11.31倍。扣除非經常性損益後的淨利潤介乎221億元至245億元，按年增長15.57倍至17.37倍。
公司表示，預計期內營業收入按年大幅上升，主要原因是受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等多個積極因素的影響，去年度公司主要鋰產品的銷量和銷售均價按年明顯增長。
根據彭博預測，公司聯營公司Sociedad Química y Minera de ChileS.A.（簡稱「SQM」）之2022年度業績預計將按年大幅上升，因此公司去年度確認對該聯營公司的投資收益按年有較大幅度增長；公司參股公司SES在紐約證券交易所上市，公司所持SES的股份被動稀釋引起公司對其不再具有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並確認投資收益，上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。
天齊鋰業今日收報64.5港元，升0.08%。
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