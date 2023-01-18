每股債轉股的發行價則較今日收市價0.124元，折讓7.26%。若按今日收市價計算，黃光裕獲得該批債轉股的股份市值超過9.89億元。是次債轉股交易，更為今個月初，建議向袁志鏗旗下寰亞國際資本發行股份，以抵償近4.16億元廣告費後，另一項債轉股行動。在今次推出新的債轉股計劃前，黃光裕在國美的股權總共只有10.71%，僅比寰亞國際的10.21%持股略多，持股水平幾近「叮噹馬頭」。待黃光裕取得新一批股份後，他的持股便可重新大幅超越寰亞國際，仍然穩控大股東地位。

不過，由於是次發股予大股東將貸款資本化，被視為關連交易，因此需獨立股東授出特別授權，同時亦需原先增發股本20%的授權，只足夠增發67.51億股，因此亦需要將股東授權予以更新，方能落實今次債轉股交易。若通過債轉股未能於3月底前獲股東批准的條件未能達成，有關交易便會失效及終結。