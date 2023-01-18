moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

國美發股償還結欠黃光裕近9億債務    持股料重新增至逾25%

近期不斷減持國美零售（0493）股份的大股東黃光裕，自12月向國美批出多項貸款後，至今累計授予國美貸款8.99億元。集團宣布，由於出現資金流動問題，因此擬將結欠黃光裕的貸款資本化，以清償欠債，並將資金撥作其他用途。今次債轉股擬按每股0.115元，發行超過79.8億股予以抵付。該集團預料，完成交易後，黃光裕在國美的股權，將由原先的10.74%，重新提高至25.66%，仍然低過30%的全面收購觸發點。

每股債轉股的發行價則較今日收市價0.124元，折讓7.26%。若按今日收市價計算，黃光裕獲得該批債轉股的股份市值超過9.89億元。是次債轉股交易，更為今個月初，建議向袁志鏗旗下寰亞國際資本發行股份，以抵償近4.16億元廣告費後，另一項債轉股行動。在今次推出新的債轉股計劃前，黃光裕在國美的股權總共只有10.71%，僅比寰亞國際的10.21%持股略多，持股水平幾近「叮噹馬頭」。待黃光裕取得新一批股份後，他的持股便可重新大幅超越寰亞國際，仍然穩控大股東地位。

不過，由於是次發股予大股東將貸款資本化，被視為關連交易，因此需獨立股東授出特別授權，同時亦需原先增發股本20%的授權，只足夠增發67.51億股，因此亦需要將股東授權予以更新，方能落實今次債轉股交易。若通過債轉股未能於3月底前獲股東批准的條件未能達成，有關交易便會失效及終結。