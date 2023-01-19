公司消息方面，微軟表示計劃裁員1萬人，以應對日益黯淡的前景。美國銀行開始要求管理人員在除了最重要的職位之外暫停招聘。加密貨幣公司Genesis Global Capital據報最早可能於本周申請破產。

道瓊斯工業平均指數收跌613點，跌幅1.82%，報33296點。標普500指數收跌62點，跌幅1.56%，報3928點。納斯達克綜合指數收跌138點，或1.25%，報10957點。

道指成分股全跌，聯合健康跌1.82%，報476.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累58點，而陶氏升0.98%，報56.84元，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報135.21元，跌0.53%，谷歌母公司Alphabet收市報91.12元，跌0.18%，亞馬遜收市報95.46元，跌0.61%，Facebook收市報133.02元，跌1.72%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報457點。德國DAX指數收跌0.04%，報15181點；法國CAC 40指數漲0.09%，報7083點；英國富時100指數收跌0.26%，報7830點。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎64.813基點至72.267基點。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴至133.52基點，創紀錄最闊，收市報131.781基點，亦為收市價計最闊。

道指曾跌最多1.89%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。隔晚曾低見33269.9點，是1月6日32997.39點後最低。收市報33296.96點，是1月5日後收市新低，當日報32930.08點。連跌2日，累計跌1005.65點，對上一次連跌2日是1月3日。

標指曾跌最多1.61%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。隔晚曾低見3926.59點，是1月10日3877.29點後最低。收市報3928.86點，是1月10日後收市新低，當日報3919.25點。連跌2日，累計跌70.23點，對上一次連跌2日是1月3日。

納指曾跌最多1.29%，是1月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。隔晚曾低見10952.05點，是1月13日10900.16點後最低。收市報10957.01點，是1月11日後收市新低，當日報10931.67點。