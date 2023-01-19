個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.39%，折合報374.72元；阿里巴巴（9988）跌2.97%，折合報110.71元；美團（3690）跌0.68%，折合報162.48元；匯控（0005）跌0.34%，折合報56.61元；建行（0939）跌1.18%，折合報5.03元。

道期現跌0.05%；標期現跌0.02%；納期現跌0.03%。日股現跌1.2%，韓股現跌0.34%，澳股現跌0.12%。

VIX指數隔晚升5.06%或0.98點，報20.34點。

紐油現跌0.44%或0.35美元，報79.13美元；布油現跌1.09%或0.93美元，報84.98美元；金價現升0.14%或2.84美元，報1906.95美元；LME 銅期貨隔晚升0.39%或36.5美元，報9323.5美元。美國10年期債息現升0.21%或0.0073厘，報3.3771厘。

北水休市。

今日焦點股份可留意：

樂華娛樂（2306）上市，定價4.08元。

快手（1024）：控股股東減持1.26%，套現35億。

國美（0493）發股償還結欠黃光裕近9億債務，持股料重新增至逾25%。

和黃醫藥（0013）：治肺癌藥賽沃替尼獲納入醫保藥品目錄，3月起生效。

新創建（0659）：港美升息借貸成本增，擬轉到內地發50億人民幣熊貓債。

聯通（0762）料去年盈利按年增速創近3年新高。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料去年淨利潤最多按年增11倍。

華虹半導體（1347）注資逾160億合營集成電路公司。

福耀玻璃（3606）：去年淨利潤最多按年增60%。

安踏（2020）丁世忠辭任CEO，原CFO賴世賢接任。安踏內部信：發揮「安踏+Amer，Sports」雙輪驅動優勢。

亞證地產（0271）洽購物業投資及地產代理服務公司。

其他報道

快手：控股股東減持1.26% 套現35億

經濟數據弱 美股見一個月最大跌幅 道指跌613點