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恒指低開225點 跌穿10天線 科指跌1.7% 樂華娛樂上市升37%

恒指今早低開225點或1.05%，報21452點，大市成交金額25億元；國指今早低開91點或1.25%，報7249點。恒生科技指數開市報4444點，跌1.77%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、申洲國際（2313）、新世界發展（0017）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，63隻下跌，11隻無升跌。申洲國際（2313）升0.25%，報99.5元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌3.65%，報123.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，22隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31元，升0.49%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報200.2元，跌4.3%。

恒指跌穿10天線(21485.49點)。科指續低於10天線(4512.61點)，下試20天線(4354.28點)。

樂華娛樂（2306）上市，定價4.08元。開市報5.6元，升37.25%。

快手（1024）：控股股東減持1.26%，套現35億。開市報69.6元，跌4%。

國美（0493）發股償還結欠黃光裕近9億債務，持股料重新增至逾25%。開市報0.122元，跌1.61%。

和黃醫藥（0013）：治肺癌藥賽沃替尼獲納入醫保藥品目錄，3月起生效。無成交，報27.5元。

新創建（0659）：港美升息借貸成本增，擬轉到內地發50億人民幣熊貓債。無成交，報7.02元。

聯通（0762）料去年盈利按年增速創近3年新高。開市報5.28元，跌0.56%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料去年淨利潤最多按年增11倍。開市報66.4元，升2.95%。

華虹半導體（1347）注資逾160億合營集成電路公司。開市報31元，升0.49%。

福耀玻璃（3606）：去年淨利潤最多按年增60%。無成交，報37.15元。

安踏（2020）丁世忠辭任CEO，原CFO賴世賢接任。安踏內部信：發揮「安踏+Amer，Sports」雙輪驅動優勢。開市報115.9元，跌0.69%。

亞證地產（0271）洽購物業投資及地產代理服務公司。無成交，報0.39元。

破頂股表現

破頂股包括，數碼通（0315）創52周高，見5.29元，開市報5.29元，升0.57%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.26元，開市報6.26元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，樂華娛樂（2306）開市報5.6元，升37.25%；深藍科技（1950）開市報0.142元，升6.77%；普甜食品（1699）開市報0.052元，升4%；亞盛醫藥（6855）開市報25元，升3.95%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報13.2元，升3.77%；康達環保（6136）開市報0.56元，升3.7%；微創腦科學（2172）開市報23.95元，升3.23%；新東方在線（1797）開市報63.75元，升2.99%；天齊鋰業（9696）開市報66.4元，升2.95%；諾輝健康（6606）開市報31.7元，升2.92%；馬鞍山鋼鐵（0323）開市報1.96元，升2.62%。

下跌異動股，包括，壹賬通金融科技（6638）開市報2.02元，跌11.79%；金山雲（3896）開市報2.47元，跌5.73%；佳兆業美好（2168）開市報3.5元，跌4.89%；嗶哩嗶哩（9626）開市報200.2元，跌4.3%；快手（1024）開市報69.6元，跌4%；創維集團（0751）開市報5.26元，跌3.66%；百度（9888）開市報123.9元，跌3.65%。

 

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