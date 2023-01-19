港元現報7.8264元貶值16點子，曾貶值最多39點子，報7.8287元，亦曾升值最多22點子，報7.8226元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.42點子至1.09298%，是2022年9月20日後新低。1星期HIBOR跌39.55點子至2.28667%，是2022年12月23日後收市新低。2星期HIBOR跌33.1點子至2.65661%，是2022年11月11日後收市新低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.82點子至3.79774%，是2022年10月13日後收市新低。6個月期HIBOR跌9.93點子至4.44714%，是2022年10月17日後收市新低。12個月期HIBOR跌8.61點子至4.85589%，是2022年10月18日後收市新低。

美元指數現報102.363無升跌。

美元1個月期LIBOR報4.47%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4465%，連續2日擴闊，利差是2019年2月28日後最低，當日差距為-1.49%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年1月11日，當日利差報-1.0648%。

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