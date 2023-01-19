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恒指半日跌5點 曾挫294點 樂華娛樂上市升40%

美經濟數據拖累美股隔晚向下，恒指今早亦低開225點，曾跌最多294點，曾倒升最多49點，高低波幅344點。

恒指半日跌5點或0.03%，報21672點，大市成交金額508億元；國指跌17點或0.23%，報7323點。恒生科技指數收報4473點，跌1.13%。

藍籌股成交金額210.99億元，佔大市成交41.53%；科指成份股成交金額133.72億元，佔大市成交26.32%；國指成份股成交金額184.11億元，佔大市成交36.24%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，32隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.68%，收報19.74元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.36%，收報99.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報290.8元，升2.61%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報22.05元，跌5.36%。

恒指重上10天線(21507.47點)。科指續低於10天線(4515.49點)，下試20天線(4355.72點)。

北水休市。南水北上合計淨流入29.61億元人民幣，較上日減少37.47%，連續第12日流入，累計流入974.87億元。

樂華娛樂（2306）上市，定價4.08元。收報5.73元，升40.44%。

快手（1024）：控股股東減持1.26%，套現35億。收報68.8元，跌5.1%。

國美（0493）發股償還結欠黃光裕近9億債務，持股料重新增至逾25%。收報0.127元，升2.42%。

和黃醫藥（0013）：治肺癌藥賽沃替尼獲納入醫保藥品目錄，3月起生效。收報27.5元，無升跌。

新創建（0659）：港美升息借貸成本增，擬轉到內地發50億人民幣熊貓債。收報7.13元，升1.57%。

聯通（0762）料去年盈利按年增速創近3年新高。收報5.32元，升0.19%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料去年淨利潤最多按年增11倍。收報65.6元，升1.71%。

華虹半導體（1347）注資逾160億合營集成電路公司。收報30.7元，跌0.49%。

福耀玻璃（3606）：去年淨利潤最多按年增60%。收報37.45元，升0.81%。

安踏（2020）丁世忠辭任CEO，原CFO賴世賢接任。安踏內部信：發揮「安踏+Amer，Sports」雙輪驅動優勢。收報116.5元，跌0.17%。

亞證地產（0271）洽購物業投資及地產代理服務公司。收報0.39元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，謝瑞麟（0417）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升3.7%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升5.15%；威高股份（1066）創52周高，見13.86元，收報13.74元，升1.18%；海亮國際（2336）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升28.57%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.14元，收報2.14元，升3.38%；數碼通（0315）創52周高，見5.29元，收報5.15元，跌2.09%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.27元，收報6.27元，升0.16%；海吉亞醫療（6078）創52周高，見65.2元，收報64.6元，升0.39%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括心泰醫療（2291）低見26.1元，收報27.8元，升3.35%。

異動股

上升異動股，包括，樂華娛樂（2306）收報5.73元，升40.44%；海亮國際（2336）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升28.57%；江山控股（0295）收報0.071元，升16.39%；子不語（2420）收報6元，升14.29%；萬達酒店發展（0169）收報0.375元，升11.94%；億達中國（3639）收報0.57元，升11.76%；中國育兒網絡（1736）收報0.04元，升11.11%；Hypebeast（0150）收報0.415元，升10.67%；濠暻科技（2440）收報1.52元，升10.14%；皇朝家居（1198）收報2.25元，升9.76%；冠軍科技集團（0092）收報0.13元，升9.24%。

下跌異動股，包括，龍皇（8493）收報0.038元，跌24%；微創腦科學（2172）收報20.4元，跌12.07%；祖龍娛樂（9990）收報3.79元，跌10.61%；中昌國際（0859）收報0.18元，跌10%；壹賬通金融科技（6638）收報2.07元，跌9.61%；3D Medicines（1244）收報55元，跌8.03%；南方通信（1617）收報0.106元，跌7.83%；中海油服（2883）收報9.04元，跌7.66%；匯通達（9878）收報37元，跌7.5%；紅星美凱龍（1528）收報3.66元，跌7.34%；金山雲（3896）收報2.46元，跌6.11%。

 

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