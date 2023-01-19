高盛發表研究報告，將今年的香港樓價預測，由原來的下跌15%，調高至僅跌10%，2024年及2025年原本預測為無升跌，現改為連續兩年看升4%。該行將長實（1113）評級由「中性」調高至「買入」，並維持新世界發展買入評級。
報告指出，港樓去年的價格及成交量分別下跌15%及量跌37%，在中國開關及聯儲局可能年內停止加息下，地產市道有望復蘇，本港地產股股價平均較去年10月底升34%，惟仍然落後大市反彈47%的幅度。
高盛認為，本港樓市需求仍弱，通關後雖然會帶來新需求，惟辣稅仍然窒礙內地人入市，而按揭利率未來3至6個月趨升，亦削弱整體購買力。近日的賣地結果亦樓價較現水平仍有下跌空間。
該行因應邊境開放和改善的經濟前景，再加上股市復蘇帶來財富效應，將今年的香港樓價預測，由原來的下跌15%，調高至僅跌10%；2024年及2025年樓價預測由原來的無升跌，改為連續兩年看升4%。
報告又將地產股2022至2025財年的每股盈利預測，由下跌28%大幅調高至增長129%。
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