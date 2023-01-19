moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛調高港今年樓價預測 由跌15%收窄至跌10% 明年看升4%

高盛發表研究報告，將今年的香港樓價預測，由原來的下跌15%，調高至僅跌10%，2024年及2025年原本預測為無升跌，現改為連續兩年看升4%。該行將長實（1113）評級由「中性」調高至「買入」，並維持新世界發展買入評級。

報告指出，港樓去年的價格及成交量分別下跌15%及量跌37%，在中國開關及聯儲局可能年內停止加息下，地產市道有望復蘇，本港地產股股價平均較去年10月底升34%，惟仍然落後大市反彈47%的幅度。

高盛認為，本港樓市需求仍弱，通關後雖然會帶來新需求，惟辣稅仍然窒礙內地人入市，而按揭利率未來3至6個月趨升，亦削弱整體購買力。近日的賣地結果亦樓價較現水平仍有下跌空間。

該行因應邊境開放和改善的經濟前景，再加上股市復蘇帶來財富效應，將今年的香港樓價預測，由原來的下跌15%，調高至僅跌10%；2024年及2025年樓價預測由原來的無升跌，改為連續兩年看升4%。

報告又將地產股2022至2025財年的每股盈利預測，由下跌28%大幅調高至增長129%。

其他報道

淮北綠金IPO下限1.91元定價 超購11倍

彭博億萬富豪指數：恒大主席許家印身家縮水逾九成

香港會計師公會：料財政儲備按年跌12%至8432億元

【有片：埋身擊】德國DAX指數後市或回吐向下 現水平不應高追

中銀向員工派500元電子開工利是、賀年禮品包及樂園入場門券 

花旗投行初級員工據報獲加薪最多15%

恒指半日跌5點 曾挫294點 樂華娛樂上市升40%

新創建獲內地信貸評級級別AAA 擬發50億熊貓債

橋水「強烈看好」中國短期債券

陳國基：港有條件推免檢疫通關 若中央同意隨時可推

蘋果擬推智能顯示器、新電視機頂盒

馬斯克又轉軚？傳Twitter未來幾周再裁員50人

匯豐派500元開工利是與近年睇齊 首經PayMe派發

滬深三大指數低開 人行淨投放4670億人幣

恒指低開225點 跌穿10天線 科指跌1.7% 樂華娛樂上市升37%

港股ADR跌193點 夜期低水147點 樂華娛樂上市

快手：控股股東減持1.26% 套現35億

經濟數據弱 美股見一個月最大跌幅 道指跌613點