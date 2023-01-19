另外，ZA International（眾安國際）今日向旗下子公司（ZA Bank、ZA Insure 和 ZA Tech）的員工發內部信，宣布派發3項新春福利答謝員工的付出及貢獻。當中包括透過ZA Bank App向香港員工派發1,000元收爐利是，員工亦可趁新年假期用App內的「逗利是」功能，向管理層拜年逗利是。員工亦可透過「ZA 百萬勁抽：員工版」獨得100 萬ZA Coin（價值1萬元）。員工更可向上司申請額外一天假期，更可自行選擇「早出」或「晚歸」，在農曆年廿九（1 月 20 日）提早「收爐」；或延遲至年初六（1 月 27 日）才「開爐」上班。

虛擬銀行livi bank表示，將於農曆年初五，透過livi App向員工派發HKD500開工利是，感謝員工過去一年的努力和貢獻，為員工送上新春祝福，分享節日喜悅。此外，該行亦向員工致送精美賀年糕點，一同共慶新春。

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