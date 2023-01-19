隨着創新理念漸被更廣泛使用在可持續性、招聘、工作效率等領域，調查預計職業生涯將會在未來經歷不同變化，包括工作成果比時數重要、隨處工作將更為普遍、興起綠色租約、僱主和僱員皆能從混合工作獲益、以福利和培訓機會留住人才、副業潮流和碎片化的勞動力，以及僱主的價值觀將更受重視。

對於混合工作模式，史丹福大學經濟學教授Nicholas Bloom指出，員工的工作效率在這模式下，提升大約3%至4%。據IWG的研究顯示，有三分之一的受訪員工認為，他們的工作效率會在能夠自行選擇工作地點的情況下，有所改進。

研究提及到的「副業潮流」，副業作為關鍵字在去年的Google搜尋頻率增長50%。在職人士不再依賴一份工作，作為單一的收入來源，不會將任何一份工作視為「正職」，而是同時在幾項不同的工種上獲取收入。有香港人表示希望發展副業，原因傾向尋找有彈性時間表的工作，使他們有空間追尋其他興趣。

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