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恒指收市跌27點 港元貶值見兩個月最弱 美10年債息跌至4個月低

美國經濟數據再度誘發經濟增長放緩憂慮，美國10年期債息延續隔晚弱勢，亞洲市再跌至3.3191%，是2022年9月13日3.2737%後最低。美元橫行，港元貶值至7.8289元，是2022年11月17日7.8298元後最弱。美期向下，歐股亞股普遍向下。港股方面，內房、消費、賭股、車股向上，科技股下跌。

恒指今早低開225點，早段曾跌最多294點，午後復市初段曾升最多76點，全日高低波幅371點。

恒指收市跌27點或0.12%，報21650點，大市成交金額925億元，較上日減少27.57%，是2022年12月30日870.2億元成交後最少；國指跌27點或0.38%，報7312點。恒生科技指數收報4449點，跌1.65%。

藍籌股成交金額446.83億元，佔大市成交48.3%；科指成份股成交金額260.65億元，佔大市成交28.17%；國指成份股成交金額383.64億元，佔大市成交41.47%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌41隻升，34隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.62%，收報20.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.37%，收報98.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報290元，升2.33%；跌幅最大的是快手（1024）收報68.15元，跌6%。

恒指10天線(21505.36點)失而復得。科指低於10天線(4513.12點)，下試20天線(4354.54點)。

北水休市。南水北上合計淨流入93.93億元人民幣，較上日增加98.36%，連續第12日流入，累計流入1039.2億元。

午後消息股表現

雅居樂（3383）內地發行12億元人幣中期票據，票面利率4.7%。收報2.48元，升5.53%。

新創建（0659）獲內地信貸評級級別AAA，擬發50億熊貓債。收報7.1元，升1.14%。

今早及隔晚消息股表現

樂華娛樂（2306）上市，定價4.08元。收報6.03元，升47.79%。

快手（1024）：控股股東減持1.26%，套現35億。收報68.15元，跌6%。

國美（0493）發股償還結欠黃光裕近9億債務，持股料重新增至逾25%。收報0.125元，升0.81%。

和黃醫藥（0013）：治肺癌藥賽沃替尼獲納入醫保藥品目錄，3月起生效。收報27.3元，跌0.73%。

新創建（0659）：港美升息借貸成本增，擬轉到內地發50億人民幣熊貓債。收報7.1元，升1.14%。

聯通（0762）料去年盈利按年增速創近3年新高。收報5.33元，升0.38%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，料去年淨利潤最多按年增11倍。收報66.45元，升3.02%。

華虹半導體（1347）注資逾160億合營集成電路公司。收報31元，升0.49%。

福耀玻璃（3606）：去年淨利潤最多按年增60%。收報37.5元，升0.94%。

安踏（2020）丁世忠辭任CEO，原CFO賴世賢接任。安踏內部信：發揮「安踏+Amer，Sports」雙輪驅動優勢。收報116.5元，跌0.17%。

亞證地產（0271）洽購物業投資及地產代理服務公司。收報0.395元，升1.28%。

破頂股表現

破頂股包括，謝瑞麟（0417）創52周高，見1.4元，收報1.36元，升0.74%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升5.15%；威高股份（1066）創52周高，見13.86元，收報13.68元，升0.74%；太古（0019）創52周高，見70.8元，收報70.8元，升0.93%；海亮國際（2336）創52周高，見0.182元，收報0.18元，升28.57%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.14元，收報2.11元，升1.93%；進智公交（0077）創52周高，見0.73元，收報0.73元，無升跌；中車時代電氣（3898）創52周高，見43.15元，收報43.15元，升1.77%；數碼通（0315）創52周高，見5.29元，收報5.22元，跌0.76%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.27元，收報6.26元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括心泰醫療（2291）低見26.1元，收報27.45元，升2.04%；粉筆（2469）低見9.76元，收報10.2元，跌0.78%。

異動股

上升異動股，包括，樂華娛樂（2306）收報6.03元，升47.79%；海亮國際（2336）創52周高，見0.182元，收報0.18元，升28.57%；惠生工程（2236）收報0.365元，升19.67%；卓能（0131）收報2.46元，升15.49%；旭通（1826）收報0.112元，升14.29%；濠暻科技（2440）收報1.57元，升13.77%；大豐港（8310）收報0.101元，升12.22%；環球實業科技（1026）收報0.138元，升12.2%；萬邦投資（0158）收報122元，升11.93%；中電華大科技（0085）收報1.32元，升10%。

下跌異動股，包括，祖龍娛樂（9990）收報3.6元，跌15.09%；龍皇（8493）收報0.043元，跌14%；邁博藥業（2181）收報0.39元，跌13.33%；微創腦科學（2172）收報20.2元，跌12.93%；壹賬通金融科技（6638）收報2.02元，跌11.79%；TOMO Holdings（6928）收報2.78元，跌11.18%；中昌國際（0859）收報0.18元，跌10%；佳兆業健康（0876）收報0.07元，跌9.09%；BC科技（0863）收報3.36元，跌8.94%。

 

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