總就業人數增加約8300人至366.53萬人；同期的總勞動人口減少約4400人至379.13萬人；失業人數減少約1.27萬人至12.6萬人；同期就業不足人數減少約4400人至5.53萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率在期內下跌0.3個百分點至4.7%。其中，零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.6%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至5.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業、運輸業和教育業。

勞工及福利局局長孫玉菡指出，勞工市場在短期內應會繼續改善。隨着政府取消大部分社交距離措施，以及香港與內地逐步通關，本地經濟活動預料會有更顯著的恢復，為勞工市場提供進一步支持，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。

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