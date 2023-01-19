去年美國聯儲局大幅加息4.25厘，帶動本港銀行最優惠利率（P）去年亦升0.625厘。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，通脹已經過最嚴峻水平，今年會逐步回落，預期聯儲局在2月和3月各加息0.25厘後，最多還有機會在上半年多加一次。隨着美國在上半年停止加息，他預期今年港銀最優惠利率同樣在上半年見頂，還有0.5厘至0.75厘的加息空間。
美國近期通脹回落部分來自能源價格下跌，不過因應內地經濟重啟增加需求，紐約期油近日曾由70美元升至80美元水平。對於市場是否對美國通脹見頂預期過於樂觀，卓亮指出去年聯儲局加息和縮表，令貨幣環境有較大變化，美國去年廣義貨幣（M2）增長由2021年按年增長27%的歷史新高轉至持平，因此認為美國通脹不會明顯反覆上揚，維持下行趨勢。
卓亮預期，聯儲局今年上半年加息至5厘至5.25厘後停止，全年餘下時間內維持不變，屆時縮表措施會成為主要貨幣政策工具。雖然減慢加息對外圍資產價格有利，不過歐美等發展經濟體今年料下滑至經濟收縮狀態，因此外圍資產價格仍相當波動。
本港樓價去年下跌15%，卓亮認為，隨着下半年暫停加息，預期樓價會在第二季開始穩定，惟下半年料不會大幅反彈，全年有單位數增長。
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