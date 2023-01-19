其次將聚焦東盟、以至更廣泛的RCEP地區進行推廣。活動包括將於今年7月在泰國舉行的「成就機遇 首選香港」(Think Business, Think Hong Kong)，並與其他香港機構聯手推廣香港的城市品牌。同時參與多項大型博覽，如北京的中國國際服務貿易交易會(服貿會)、美國拉斯維加斯的國際消費電子展等，並設立香港館，以便推廣專業服務和品牌。

在鞏固支柱行業及發展新興產業方面，通過全新融合展覽模式「EXHIBITION +」和「商對易」(Click2Match)智能配對平台，全年無休推動採購；更會重新配置旗下重點展覽，整合4月份原有的多項科技展覽，推出全新的「國際創科營商周」(Business of Innovation and Technology Week)，今年5月更舉行的「國際醫療健康周」，鞏固香港作為醫療保健創新和投資理想平台的地位。

支援中小企和初創等的企業發展方面，將有「內地發展支援計劃」，服務對象為現正在內地營運的港商；「T-box升級轉型計劃」專為本地中小企而設，以及「GoGBA 灣區經貿通」為有意拓展大灣區市場的港商、和海外公司，提供一站式支援。

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