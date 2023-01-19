開源控股（1215）表示，於2020年3月完成收購從事生產及銷售化學產品的聯營集團北京凱瑞英科技，並持股37.125%權益後，已向該聯營集團提供年息6厘的1.8億元人民幣貸款，並獲聯營集團的地塊及在建工程作為抵押。開源指，聯營集團在2022年下半年未能支付2期利息付款後，其已尋求法律意見並向聯營集團發出要求償債書，要求償還逾期利息及該貸款本金額及相關罰款。其更於今天已向山東省樂陵市人民法院提出申請執行該質押，致使從聯營集團質押的資產所得，可用於結欠的1.8億元人民幣及到1月12日為止的利息2440萬元人民幣，及當中的罰款約49萬元人民幣。
資料顯示，開源控股是於2019年10月22日宣布，出資1235萬元人民幣（約1368.38萬港元），收購北京凱瑞英科技及旗下的山東凱瑞英材料科技及山東格瑞材料科技，並提供不少於18個月，最長不多於5年的1.8億元人民幣貸款，時值逾1.99億港元。該集團成功收購北京管凱瑞英科技後，該聯營集團卻碰上受到疫情、競爭及訴訟影響，已先於2021年度為該項投資作出830.2萬元投資減值撥備以及貸款及應收利息的减值撥備約1.036億元，到去年上半年度，繼續出現虧損。
開源本身在法國巴黎經營酒店及按揭貸款業務，同時持有北京凱瑞英科技權益。該公司昨日收報0.023元，跌4.17%。
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