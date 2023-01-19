資料顯示，開源控股是於2019年10月22日宣布，出資1235萬元人民幣（約1368.38萬港元），收購北京凱瑞英科技及旗下的山東凱瑞英材料科技及山東格瑞材料科技，並提供不少於18個月，最長不多於5年的1.8億元人民幣貸款，時值逾1.99億港元。該集團成功收購北京管凱瑞英科技後，該聯營集團卻碰上受到疫情、競爭及訴訟影響，已先於2021年度為該項投資作出830.2萬元投資減值撥備以及貸款及應收利息的减值撥備約1.036億元，到去年上半年度，繼續出現虧損。

開源本身在法國巴黎經營酒店及按揭貸款業務，同時持有北京凱瑞英科技權益。該公司昨日收報0.023元，跌4.17%。

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