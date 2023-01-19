溫拓思表示，鑑於歐洲金融機構的相對估值，中東銀行有興趣收購是「很合乎邏輯」，但他認為達成交易的可能性不大，形容銀行是「受保護物種」，令交易變得相當困難。他稱潛在收購並非他們會參與，或是會感興趣的事宜，該行業務自已也可做得很好，對他們來說一切都步入正軌。

1月5日晚上，有市場消息指渣打傳出獲阿聯酋第一阿布扎比銀行探索提出收購，帶動倫敦股價最多上升21%，雖然隨後第一阿布扎比銀行發公告指，已停止評估要收購渣打的評估工作，不過倫敦股價在當日仍升6.8%。

溫拓思表示，中國在放棄零疫情政策後重新開放將刺激全球增長，尤其是預計歐洲和美國經濟放緩的情況，因此相當期待中國的良好復蘇。渣打利潤主要來自新興市場，尤其是亞洲快速增長的經濟體，香港是該行最大的市場，同時它也是新加坡其中一間主要銀行。

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