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電盈伙香港電訊推元宇宙遊戲  多個遊戲藍本涉ViuTV 節目膠戰劇情

電訊盈科（0008）及子公司香港電訊（6823）宣布，在The Sandbox元宇宙推出虛擬世界PCCW-HKT Futurera，當中有超過20項任務，當中包括ViuTV節目膠戰為藍本的遊戲，和首次於香港推出元宇宙求職，以新遊戲化形式發掘Web 3.0人才。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，「集團的多元化業務令我們能在元宇宙建立與別不同的虛擬世界Futurera，將結合科技、通訊、內容優勢，Futurera將廣受歡迎的人氣角色和遊戲帶到虛擬世界，以協助香港作好準備，捕捉Web 3.0先機。」

許漢卿又表示，很高興能成為香港首間透過The Sandbox元宇宙招聘的企業 ，一方面壯大集團Web 3.0 的人才資源，同時將元宇宙的應用擴展至影視娛樂以外，實踐連接線上線下（online to offline) 的應用，希望可以為行業帶來牽頭作用，啟發更多元宇宙的用途。

電訊盈科表示，配合The Sandbox推出農曆新年季，Futurera 由即日起開放予所有The Sandbox 玩家，用戶可在Futurera內參與超過20項任務，其中包括7個曾經在膠戰內出現的遊戲。完成Futurera 所有任務的玩家，將可開放神秘地點，觀賞膠戰成員送上的精彩彩蛋。Futurera 的遊戲任務包括，怪盜同心齊去奪金、⽣Bear 號毛巾失落事件、膠運會、Office 暴走族和膠校格劍之王等。

 

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