畢馬威中國及DLG（Digital Luxury Group）公布報告，發現超過七成中國消費者，計劃在取消入境檢疫安排後到海外旅行，並指出奢侈品品牌面向不斷變化的中國消費者，需要考慮的關鍵因素包括以目標為導向、尊重當地文化、運用數碼化、理解「新奢品 （New Luxury）」的概念，以及把握Z世代消費潛能。
報告訪問2653名在香港及中國內地居住的消費者，同時亦對奢侈品行業的管理層，進行深入訪問以補充調查結果。畢馬威中國消費品及零售行業戰略諮詢服務合夥人孫國宸表示，中國消費者在較短時間內建立全球視野，因此中國消費者與西方對奢侈品的定義可能各有不同。
調查指出，購買力是影響奢侈品消費能力的關鍵因素，並推動消費者心態發展；並顯示中國消費者擁有消費自信，收入增加及經濟發展，亦為他們帶來更強的購買力，熱衷於購買奢侈品以便提高社會地位和表達個人風格，但當作出購物決策時，亦會深受媒體內容所影響。
根據調查，Z世代擁有強烈的購物意欲，並正迅速成為奢侈品牌最大的消費群體。21%的Z世代受訪者願意將超過16%的收入花費於奢侈品上，當中剛完成第一個學位或剛就業的人數比例相對較高。至於他們的首選購買渠道，主要電商平台及品牌官方渠道。
此外，年輕人的生活方式日趨環保，他們對可持續旅行的需求增加亦反映了有關趨勢。報告的消費者調查結果指出，90%中國內地受訪者同意為實現可持續旅行付出更大努力。調查顯示，年輕一代在購買奢侈品時更看重可持續性和企業責任，當中18歲至24歲的受訪消費者，有30%認為這是一個關鍵考慮因素，而在45歲至54歲的受調查消費者中，這一比例僅為16%。
調查發現，奢侈品的定義正在改變。企業責任是有可能改變消費者購物習慣和心態的第二大因素。當消費者發現自己喜歡的品牌，與個人信仰或價值觀相衝突時，超過40%的受訪者會停止購買，甚至說服其他人也停止購買。
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