根據2022年美富技術併購調查，超過四分之三的受訪者預計2023年技術併購總量將增加，人工智能和機器學習將引領這一趨勢。他們預計私募股權基金可能會進行更多結構性股權投資，更好地防範下行風險，同時仍將押注在有望成功度過各種衰退期的優良企業身上。

另外，因爲預計中國將取消新冠限制措施，內地政府採取了重振市場的行動，料經濟增長可能比美國、歐盟及英國更快升溫。儘管地緣政治喧囂不斷，這仍可能會導致全球基金發生180度大轉彎，大幅提高對華投資額度。

至於推動ESG方面，該所料面對的複雜性會增加。例如，其料普通合夥人（GP）將不得不應對由美國和歐盟提出的不盡相同且往往相互衝突的要求，甚至還要應對美國不同州的有限合夥人提出的不同要求，尤其是有些美國州份的立法機構通過反ESG立法，這可能會影響到這些州養老基金的資金投向。

在行業方面，美富指，較爲傳統的消費者主導的領域會實現較爲普遍的增長，除此之外，農業或農業科技、金融科技、人工智能和醫療保健也是熱門領域。該所全球私募股權業務聯席主席Patrick Huard補充，2023年會發生更多市場內整合以及旨在削减債務的戰略性資産出售行爲。私募股權合夥人兼全球食品+農業業務聯席主席Mitchell Presser還預計，私募股權投資者通過利用更多交易結構、針對不良資産、轉向俱樂部交易和銀團交易等手段來防範下行風險。

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