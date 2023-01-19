全球性律師事務所美富發布「全球私募股權：2022年趨勢及2023年展望」報告。該所指，預期2023年宏觀經濟會面臨各種阻力，但是資金儲備會持續累積，因此預計私募股權發起人會利用由不良資産和需要資本的公司帶來的機遇。其更預期，可能回歸對華投資。至於近年新興的ESG（環境、社會和治理），則因應個別美國州份通過反ESG立法，因此料推動ESG的複雜性會增加。
根據2022年美富技術併購調查，超過四分之三的受訪者預計2023年技術併購總量將增加，人工智能和機器學習將引領這一趨勢。他們預計私募股權基金可能會進行更多結構性股權投資，更好地防範下行風險，同時仍將押注在有望成功度過各種衰退期的優良企業身上。
另外，因爲預計中國將取消新冠限制措施，內地政府採取了重振市場的行動，料經濟增長可能比美國、歐盟及英國更快升溫。儘管地緣政治喧囂不斷，這仍可能會導致全球基金發生180度大轉彎，大幅提高對華投資額度。
至於推動ESG方面，該所料面對的複雜性會增加。例如，其料普通合夥人（GP）將不得不應對由美國和歐盟提出的不盡相同且往往相互衝突的要求，甚至還要應對美國不同州的有限合夥人提出的不同要求，尤其是有些美國州份的立法機構通過反ESG立法，這可能會影響到這些州養老基金的資金投向。
在行業方面，美富指，較爲傳統的消費者主導的領域會實現較爲普遍的增長，除此之外，農業或農業科技、金融科技、人工智能和醫療保健也是熱門領域。該所全球私募股權業務聯席主席Patrick Huard補充，2023年會發生更多市場內整合以及旨在削减債務的戰略性資産出售行爲。私募股權合夥人兼全球食品+農業業務聯席主席Mitchell Presser還預計，私募股權投資者通過利用更多交易結構、針對不良資産、轉向俱樂部交易和銀團交易等手段來防範下行風險。
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