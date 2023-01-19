TVB認為，取得翡翠東方額外投票權可令翡翠東方的業務與集團其餘業務更緊密整合，並把握更多在內地商機。在今次交易前，TVB及黎瑞剛透過多間公司，分別在翡翠東方持股70%及30%。完成今次交易後，黎瑞剛在翡翠東方的間接權益將降至9%，翡翠東方將不再為TVB的關連附屬公司。

根據安排，由TVB控制，並由華人文化的有限合夥實益擁有的上海港柿多多媒體廣告合夥（下稱LLP），向華人文化增購翡翠東方6%投票權。交易代價2550萬元人民幣（約2860萬港元），概由華人文化的有限合夥去撥付，TVB不用承擔。另TVB以1元象徵式代價，購入持有翡翠東方另外15%控制權的呼風喚雨媒體及廣告公司1股新股，繼而向黎瑞剛控股的引力傳媒出售1股無投票權普通股。

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