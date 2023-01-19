電視廣播（0511）（TVB）公布，向非執行董事黎瑞剛旗下華人文化及黎瑞剛控股的兩間公司，增購在內地經營廣告、電視節目及版權服務的上海翡翠東方（下稱翡翠東方）21%投票權。完成交易後，TVB在翡翠東方的投票權將由原先的70%，提升至91%。TVB最終只需付出象徵式代價1元。
TVB認為，取得翡翠東方額外投票權可令翡翠東方的業務與集團其餘業務更緊密整合，並把握更多在內地商機。在今次交易前，TVB及黎瑞剛透過多間公司，分別在翡翠東方持股70%及30%。完成今次交易後，黎瑞剛在翡翠東方的間接權益將降至9%，翡翠東方將不再為TVB的關連附屬公司。
根據安排，由TVB控制，並由華人文化的有限合夥實益擁有的上海港柿多多媒體廣告合夥（下稱LLP），向華人文化增購翡翠東方6%投票權。交易代價2550萬元人民幣（約2860萬港元），概由華人文化的有限合夥去撥付，TVB不用承擔。另TVB以1元象徵式代價，購入持有翡翠東方另外15%控制權的呼風喚雨媒體及廣告公司1股新股，繼而向黎瑞剛控股的引力傳媒出售1股無投票權普通股。
其他報道
美富：料私募股權回歸對華投資 美歐要求衝突或增推動ESG複雜性
電盈伙香港電訊推元宇宙遊戲 多個遊戲藍本涉ViuTV 節目膠戰劇情
本港失業率下降至3.5% 近兩年最低 好過預期 兼連跌8個月