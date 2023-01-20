道瓊斯工業平均指數收跌252點，跌幅0.76%，報33044點。標普500指數收跌30點，跌幅0.77%，報3898點。納斯達克綜合指數收跌104點，或0.96%，報10852點。

家得寶跌3.96%，報310.88美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累84點，而聯合健康升1.7%，報484.36元，貢獻道指53點。

科技股方面，蘋果收市報135.27元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet收市報93.05元，升2.11%，亞馬遜收市報93.68元，跌1.86%，Facebook收市報136.15元，升2.35%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.55%，報450點。德國DAX指數收跌1.73%，報14920點；法國CAC 40指數跌1.86%，報6951點；英國富時100指數收跌1.07%，報7747點。

道指曾跌最多0.95%，低見32982.05點，是1月5日32812.33點後最低。收市報33044.56點，是1月5日後收市新低，當日報32930.08點。連跌3日，累計跌1258.05點，對上一次連跌3日是2022年12月16日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年12月15日。

標指曾跌最多1.1%，低見3885.54點，是1月10日3877.29點後最低。收市報3898.85點，是1月9日後收市新低，當日報3892.09點。連跌3日，累計跌100.24點，對上一次連跌3日是2022年12月16日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年12月15日。

納指曾跌最多1.39%，是1月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。低見10804.57點，是1月12日10797.12點後最低。收市報10852.27點，是1月10日後收市新低，當日報10742.63點。連跌2日，累計跌242.84點，對上一次連跌2日是1月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月4日。