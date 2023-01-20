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港股ADR升159點 夜期高水178點 淮北綠金上市

美股向下，港股ADR升159點或0.73%，報21809點，即月恒指夜期升174點，報21829點，夜期高水178點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.63%，折合報385.23元；阿里巴巴（9988）升1.69%，折合報114.1元；美團（3690）升2.37%，折合報164元；匯控（0005）升0.59%，折合報56.99元；建行（0939）升0.11%，折合報5.09元。

道期現升0.123%；標期現升0.18%；納期現升0.36%。日股現跌0.05%，韓股現升0.27%，澳股現升0.21%。

VIX指數隔晚升0.88%或0.18點，報20.52點。

紐油現升0.54%或0.43美元，報80.77美元；布油現升1.38%或1.17美元，報86.16美元；金價現跌0.07%或1.38美元，報1930.86美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或18美元，報9305.5美元。美國10年期債息現升0.26%或0.0091厘，報3.4006厘。

北水續停。

今日焦點股份可留意：

維達（3331）最快今日公布業績。

淮北綠金（2450）上市，定價1.91元。

山東黃金（1787）出資127.6億人民幣收購銀泰黃金逾兩成股權。

中集車輛（1839）母公司中集增持1.341％股權，涉資1.4億元。

電視廣播（0511）以名義代價收購翡翠東方21%投票權。

申萬宏源（6806）料去年盈利倒退最多72%至27億人幣。

丘鈦科技（1478）料去年度盈利最多按年跌80%。

惠理集團（0806）發盈警，料去年度見紅蝕約5.5億。

電盈（0008）伙香港電訊（6823）推元宇宙遊戲，多個遊戲藍本涉ViuTV，節目膠戰劇情。

瑞信：料疫後濠賭股重新恢復盈利派息。

吉利集團接手GEM洪橋集團（8137），成在港第二間上市公司。

渣打（2888）溫拓思：收購渣打需很多監管部門監管，實行困難。

中石油（0857）料去年度淨利潤最多按年升68%。

友和（2347）執董徐嘉穎向9名僱員轉讓股份，市值229萬元。

開源控股（1215）貸款1.8億元人民幣予聯營未獲還款，展開追討。

中國電信（0728）去年12月5G套餐用戶淨增502萬戶。

恒發（0097）盈警料去年全年純利跌85%。

創維（0751）料全年盈利按年跌五成。

中海油（0883）料去年度多賺近一倍。

晨訊科技（2000）發盈警 ，料去年度持續經營業務虧損最多擴至5.5億元。

中國信達（1359）料全年盈利最多按年跌五成。

社保基金減持工行（1398），套現9億。

舜宇（2382）等十多間內地蘋果供應商據報獲准印度拓展業務。

 

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