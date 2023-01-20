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恒指高開161點 科指升0.84% 淮北綠金上市跌36%

恒指今早高開161點或0.75%，報21812點，大市成交金額25億元；國指今早高開65點或0.9%，報7378點。恒生科技指數開市報4487點，升0.84%。

京東（9618）、平保（2318）、匯控（0005）貢獻恒指較多。潤啤（0291）、農夫山泉（9633）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌62隻升，5隻下跌，9隻無升跌。網易（9999）升2.03%，報140.8元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.08%，報16.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報17.76元，升3.14%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報195.6元，跌3.55%。

恒指續高於10天線(21587.44點)。科指續低於10天線(4518.76點)，高於20天線(4379.09點)。

維達（3331）最快今日公布業績。無成交，報23.8元。

淮北綠金（2450）上市，定價1.91元。開市報1.21元，跌36.65%。

山東黃金（1787）出資127.6億人民幣收購銀泰黃金逾兩成股權。開市報15.2元，升0.66%。

中集車輛（1839）母公司中集增持1.341％股權，涉資1.4億元。無成交，報4.94元。

電視廣播（0511）以名義代價收購翡翠東方21%投票權。無成交，報3.87元。

申萬宏源（6806）料去年盈利倒退最多72%至27億人幣。開市報1.62元，跌0.61%。

丘鈦科技（1478）料去年度盈利最多按年跌80%。開市報4.9元，跌2.78%。

惠理集團（0806）發盈警，料去年度見紅蝕約5.5億。開市報3.4元，升0.89%。

電盈（0008）伙香港電訊（6823）推元宇宙遊戲，多個遊戲藍本涉ViuTV，節目膠戰劇情。開市報3.77元，跌0.53%。

瑞信：料疫後濠賭股重新恢復盈利派息。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報10.3元；美高梅中國（2282）無成交，報10.4元；澳博（0880）無成交，報4.78元；永利澳門（1128）開市報9.44元，升0.21%；銀河娛樂（0027）開市報54.35元，無升跌；金沙中國（1928）開市報29.65元，跌0.34%。

吉利集團接手GEM洪橋集團（8137），成在港第二間上市公司。無成交，報0.6元。

渣打（2888）溫拓思：收購渣打需很多監管部門監管，實行困難。開市報67元，升0.07%。

中石油（0857）料去年度淨利潤最多按年升68%。開市報4.7元，升0.21%。

友和（2347）執董徐嘉穎向9名僱員轉讓股份，市值229萬元。無成交，報0.88元。

開源控股（1215）貸款1.8億元人民幣予聯營未獲還款，展開追討。無成交，報0.023元。

中國電信（0728）去年12月5G套餐用戶淨增502萬戶。開市報3.46元，無升跌。

恒發（0097）盈警料去年全年純利跌85%。無成交，報0.28元。

創維（0751）料全年盈利按年跌五成。開市報5.15元，跌1.34%。

中海油（0883）料去年度多賺近一倍。開市報4.7元，升0.21%。

晨訊科技（2000）發盈警 ，料去年度持續經營業務虧損最多擴至5.5億元。無成交，報0.3元。

中國信達（1359）料全年盈利最多按年跌五成。開市報1.16元，跌2.52%。

社保基金減持工行（1398），套現9億。開市報4.7元，升0.21%。

舜宇（2382）等十多間內地蘋果供應商據報獲准印度拓展業務。開市報105.8元，升0.38%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見34.95元，開市報34.95元，升5.27%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.05元，開市報2.05元，升0.49%；太古（0019）創52周高，見71.05元，開市報71.05元，升0.35%。

異動股

上升異動股，包括，陽光保險（6963）開市報5.36元，升13.8%；億達中國（3639）開市報0.62元，升12.73%；網上車市（1490）開市報0.28元，升7.69%；新東方（9901）創52周高，見34.95元，開市報34.95元，升5.27%；微博（9898）開市報163.5元，升4.94%；深藍科技（1950）開市報0.14元，升4.48%；微創醫療機器人（2252）開市報32元，升4.07%；百勝中國（9987）開市報468元，升3.86%；雲頂新耀（1952）開市報23.95元，升3.46%；新東方在線（1797）開市報69元，升3.45%；新特能源（1799）開市報16.36元，升3.41%。

下跌異動股，包括，淮北綠金（2450）開市報1.21元，跌36.65%；科軒（0476）開市報0.034元，跌5.56%；大眾金融（0626）開市報2.33元，跌4.12%；嗶哩嗶哩（9626）開市報195.6元，跌3.55%；中國飛鶴（6186）開市報7.6元，跌2.94%；丘鈦（1478）開市報4.9元，跌2.78%；晶苑國際（2232）開市報2.67元，跌2.55%。

 

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