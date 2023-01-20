根據銀保合作協議，香港永明金融將獨家為大新銀行提供人壽保險方案，以滿足大新銀行57萬名零售銀行客戶在不同人生階段的儲蓄及保障需求。

待監管程序和批核完成後，預計有關香港永明金融保險產品的銷售將於2023年7月方會啟動。

大新銀行為大新銀行集團（2356）旗下全資附屬銀行。

大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，「作為一間扎根香港75年的本地銀行，大新銀行一直致力提供全面而優質的銀行服務，照顧各階層客戶的理財需要。我們非常高興能與永明金融達成銀保合作協議，永明金融為全球廣受信賴的人壽保險品牌之一。大新銀行與永明金融秉持相似的抱負和價值觀，共同組成的策略聯盟將為雙方創造積極互利的機遇，為本行客戶提供廣泛及優質的人壽及保障產品選擇，並讓永明金融得以涉足我們在港增長迅速的財富管理業務」。

永明金融亞洲區總裁Ingrid Johnson 表示，「我們很高興與大新銀行在香港合作。通過我們全球頂尖的解決方案，同時與理念一致、以客為先的夥伴合作，我們已成功於亞洲七個市場建立了超過20個優質的銀行保險夥伴合作協議。透過是次的合作協議，我們期望與大新銀行攜手為更多客戶建立終身理財保障及建構健康生活」。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，「是次合作符合我們未來的業務發展方針，並且提升了我們的分銷能力。香港永明金融與大新銀行同樣扎根香港多年，我們對客戶有深刻的了解，並致力為客戶開發更好的產品及完善的數碼方案，務求全天候為客戶帶來簡單、快捷和愉快的體驗。我們期待與大新銀行合作，幫助不同年齡和人生階段的客戶實現目標」。

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