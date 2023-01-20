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本港去年12月通脹2% 全年通脹1.9%

統計處公布去年12月消費物價指數，按月上升2%，較11月份的相應升幅1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率2%，較11月1.7%為高，主要是由於新鮮蔬菜價格上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

2022年全年計，綜合消費物價指數按年升1.9%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為1.7%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.7%）、衣履（上升5.1%）、基本食品（上升4.2%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.7%）、雜項服務（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項物品（上升0.5%）。

政府發言人表示，去年12月份基本消費物價通脹率維持溫和，儘管主要由於新鮮蔬菜價格急升而較上月有所上升。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，外圍價格壓力應維持顯著，儘管料會有一些緩和。本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。

 

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