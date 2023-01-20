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醫思健康料第3財季銷售額按年升不少於8%

醫思健康（2138）公布，料去年10月至12月第3財季的整體銷售額繹將不少於10億元，按年升不少於8%；當中醫療服務銷售額按年升不少於39%；港澳美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年跌不多於17%；內地美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年跌幅不多於50%；其他服務銷售額較去年同期跌幅不多於8%。

集團指出，美學醫療、美容及養生服務銷售額下跌主要由於入境檢疫限制放寬後，出境旅遊增加令本地消費支出疲軟；高通脹及利率上升令市場對經濟前景持悲觀展望，零售表現低迷；以及內地爆發新冠疫情。

醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，集團樂見香港和內地已於本年初推行首階段通關，內地旅客正逐步回流。 集團今日收市報9.48元，升1.7%。

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