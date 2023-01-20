集團指出，美學醫療、美容及養生服務銷售額下跌主要由於入境檢疫限制放寬後，出境旅遊增加令本地消費支出疲軟；高通脹及利率上升令市場對經濟前景持悲觀展望，零售表現低迷；以及內地爆發新冠疫情。

醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，集團樂見香港和內地已於本年初推行首階段通關，內地旅客正逐步回流。 集團今日收市報9.48元，升1.7%。

其他報道

中汽協：去年汽車銷量首十位企業合計銷量按年升2.3%

Google擬全球裁員1.2萬人 盤前升逾3%

開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬 羚邦市值增8000萬

瑞風新能源：獲高等法院撤銷清盤呈請

新世界百貨中國盈警 料半年淨虧損最多1.72億

中國動向第三季零售額按年跌介乎二至三成

國泰發盈警 預告去年虧損64億至70億元 虧損按年擴大

攜程：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題 GMV近3500萬元

Cathie Wood再度賣出京東ADR 為7月以來首次

中移動12月5G上客量淨增1860萬戶至6.14億戶

中建材發盈警 料去年度少賺約五成

日荷擬最快1月底向華實施半導體設備禁令 中國：堅決維護自身正當利益

恒指收市升393點 重上二萬關 全周升305點 連升第5周 淮北綠金潛水44%

晶片荒緩解兼需求仍強 任天堂擬新財年增產Switch

滬深三大指數高收 滬指全周升逾2%

摩通、渣打獲批 可擁在華企業全部控制權

破產管理署：去年全年個人破產申請減少3.85%

股價曾颷逾1倍 松景科技：大股東今早出售兩成股權

SLAM DUNK首周票房衝破1800萬 羚邦股價創52周高

恒指半日升217點 科指升1.5% 淮北綠金市跌39% 羚邦升22%

歐盟敦促TikTok遵守內容規定 否則可能會被禁

Netflix第四季新增用戶766萬 遠勝預期