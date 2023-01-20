醫思健康（2138）公布，料去年10月至12月第3財季的整體銷售額繹將不少於10億元，按年升不少於8%；當中醫療服務銷售額按年升不少於39%；港澳美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年跌不多於17%；內地美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年跌幅不多於50%；其他服務銷售額較去年同期跌幅不多於8%。
集團指出，美學醫療、美容及養生服務銷售額下跌主要由於入境檢疫限制放寬後，出境旅遊增加令本地消費支出疲軟；高通脹及利率上升令市場對經濟前景持悲觀展望，零售表現低迷；以及內地爆發新冠疫情。
醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，集團樂見香港和內地已於本年初推行首階段通關，內地旅客正逐步回流。 集團今日收市報9.48元，升1.7%。
其他報道
開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬 羚邦市值增8000萬
攜程：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題 GMV近3500萬元
日荷擬最快1月底向華實施半導體設備禁令 中國：堅決維護自身正當利益
恒指收市升393點 重上二萬關 全周升305點 連升第5周 淮北綠金潛水44%
SLAM DUNK首周票房衝破1800萬 羚邦股價創52周高
恒指半日升217點 科指升1.5% 淮北綠金市跌39% 羚邦升22%