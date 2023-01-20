瑞銀發表報告，共訪問1000名內地居民，逾95%表示有意外訪，顯示意慾甚高。當中分別有13%及42%受訪者表示會即刻及半年內出遊。在旅遊地點方面，分別有56%及53%表示會以香港及澳門作為目的地。之後的旅遊地點依次才為新加坡、韓國、日本、泰國、歐洲、澳紐及美國。該行相信，有關訊息對本港收租股如九龍倉置業（1997）、希慎（0014）及新鴻基地產（0101）正面，反之對華潤萬象（1209）及恒隆地產（0101）負面。
有關調查亦顯示，擬外訪的內地旅客中，有27%有意在年內外遊1至2次，有44%擬外遊3至4次，更有29%計劃外遊5次甚至更多。在通關後，有36%受訪者擬增加住宿預算，同時亦有36%擬增加旅遊預算，另分別有35%計劃增加外遊時間，及有34%受訪者計劃增加每趟行程的消費。
該行料，依據澳門的經驗，旅客抵港數目會在農曆年後顯著增加。其會重申此前對2022至24年的香港零售銷售預測，按年有10%的複合增長，並到2024年可以回復至2019年疫情前的水平。
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