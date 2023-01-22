匯豐研究維持阿里美股（美：BABA）目標價140美元不變，同時把騰訊目標價由379.08元上調至440元，均給予兩股「買入」評級。該行指出，中國互聯網股經過大幅反彈後，企業基本面將重新成為焦點。該行表示，由於目前科網股的基本面較預期落後，相信後市走勢將出現波動，但仍看好其給予「買入」評級。

該行認為，隨內地放寬對行業的管制，恢復對進口遊戲的審批應有利於遊戲行業，認為騰訊和網易已準備好於2023/24年向海外推出的遊戲，但相信距離AAA級遊戲（即投入較高製作費用及行銷成本的遊戲）仍需要時間。匯豐研究上調網易美股（美：NTES）目標價由105美元升至110美元，給予「買入」評級。

在金融科技方面，匯豐研究認為，雖然螞蟻集團的上市時間表仍未明確，但早前進行的股權重組將有利於阿里巴巴後市發展。該行亦相信，海外業務的發展也會為互聯網企帶來驅動作用；其中拼多多（美：PDD）短期內仍要投資予海外版Temu當中，但認為能夠為公司提供長期的收入機會。該行上調拼多多目標價由100美元上調至118美元，給予「買入」評級。

匯豐研究同時上調多家中資科網股的目標價，包括快手（1024）的目標價由80元上調至90元，美團（3690）目標價由220元上調至225元，百度美股（美：BIDU）目標價由160美元上調至162美元，3股同樣給予「買入」評級。

東方証券發報告指出，有見螞蟻集團優化及整改落地，加上浙江省政府工作報告支持平台經濟發展，以及杭州市政府與阿里巴巴簽署全面深化戰略合作協議，認為該集團來自監管及政策層面影響而導致的外部經營環境已經出現持續的邊際改善，對於估值壓制因素正逐步消減。該行給予阿里巴巴港股目標價133.65元，維持「買入」評級，但認為要注意疫情影響持續、行業競爭加劇、新業務孵化不及預期及行業監管趨嚴等因素。

該行上調阿里巴巴2023年至2025年的收入及經調整EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）預測，當中2023年收入由8699億元（人民幣，下同）提高至8763億元，經調整EBITA由1491億元提高至1492億元；2024年收入由9410億元增至9469億元，經調整EBITA維持1735億元；2025年收入由10007億元上升至10045億元，經調整EBITA由1844億元上調至1896億元。

與此同時，隨着內地取清動態清零政策，2022年中國網購零售額（實物商品）按年增加6.2%；投行富瑞（Jefferies）認為阿里巴巴、京東（9618）及唯品會（美：VIPS）等電商平台將受惠。

富瑞報告預計，京東2022年第4季的收入和非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤將會符合預期，同時維持對京東2023年第1季整體收入預測不變。於2023年，該行預計京東將專注於低線城市滲透、3P收入（包括京東物流外部客戶、京喜等產生的服務收入）和全渠道戰略。富瑞給予京東「買入」評級，目標價為402元。

此外，富瑞也將唯品會(美：VIPS)視為內地復蘇的受益者，預計公司2022年第4季的收入和利潤率表現將按照預期；該行維持對唯品會2023年的預測不變，預計公司的收入和客戶將實現正增長。考慮到最新的業務發展，富瑞維持對唯品會的「買入」評級，目標價由11.7美元上調至12美元，風險包括宏觀逆風導致網購增長低於預期，由於競爭而激進的銷售和營銷支出，以及用戶增長低於市場預期。