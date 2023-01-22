隨着虎年進入倒數階段，環球股債市場卻迎來一波不俗的表現。佘康如表示，除因市場認為股債等風險資產已超賣外，對美息開始見頂的憧憬是另一利好因素，踏入兔年，環球市場仍可能面臨挑戰，由於目前市場認為聯儲局利率將約於5厘水平見頂，並抱持美國將於今年下半年減息的預期，意味與經濟衰退相關的風險並未完全反映在企業盈利預期上。

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly指出，今年歐美經濟或步入衰退，企業利潤下滑程度為市場焦點，即使歐美經濟軟着陸，企業邊際利潤收縮下，盈利可能出現嚴重倒退，因而看淡大部分股份，在已發展市場相對看好較能維持高邊際利潤的優質股份，以及能源轉型主題股，而基於中國重開邊境有助恢復市場信心，且有望帶動經濟於春季前達致增長，同時內地對科技和房地產行業的監管亦有望陸續放寬，認為中國將是環球投資者兔年投資首選，維持對中國股市的信心，預期在其他股市普遍下跌的情況下，中資企業受去年最後9個月利潤增長的推動，令股市仍有上升空間。

佘康如亦表示，從估值角度，新興市場、亞洲及中國等市場的吸引力正在提升，中期而言，市場超賣、投資情緒回暖，以及今年中國經濟有望復蘇等因素，可為亞洲股市前景帶來支持，但預料亞股的復蘇之路將顛簸不平，預期區內金融業可從利率上漲中受惠，繼而令估值和孳息率變得更具吸引力，與此同時內地消費及經濟活動可望回升，將成為内地個別電子商貿及線上娛樂平台的續航後盾。

債券方面，佘康如指出，過去兩年亞洲債券一直備受挑戰，但各地央行的鷹派作風、中國新冠疫情，以及內房市場受壓等風險因素已在逐步消退，預期今年亞洲債市可望逐漸復蘇，惟短期內仍有可能維持波動，而在穩定的基本因素和具吸引力的估值支持下，看好區內的投資級別債券，但料亞洲高收益債券的波動性仍將持續。