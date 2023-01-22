moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

施羅德：兔年亞洲股債較吸引

虎年年末，環球股債市場稍回暖，展望兔年，卻隱現經濟衰退陰霾。施羅德投資多元化資產投資總監佘康如指出，兔年環球市場仍可能面臨挑戰，但認為亞洲股債市場估值較其他市場吸引，加上中國經濟復蘇等利好因素，有望帶動亞洲股債市場於兔年跑出。

隨着虎年進入倒數階段，環球股債市場卻迎來一波不俗的表現。佘康如表示，除因市場認為股債等風險資產已超賣外，對美息開始見頂的憧憬是另一利好因素，踏入兔年，環球市場仍可能面臨挑戰，由於目前市場認為聯儲局利率將約於5厘水平見頂，並抱持美國將於今年下半年減息的預期，意味與經濟衰退相關的風險並未完全反映在企業盈利預期上。

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly指出，今年歐美經濟或步入衰退，企業利潤下滑程度為市場焦點，即使歐美經濟軟着陸，企業邊際利潤收縮下，盈利可能出現嚴重倒退，因而看淡大部分股份，在已發展市場相對看好較能維持高邊際利潤的優質股份，以及能源轉型主題股，而基於中國重開邊境有助恢復市場信心，且有望帶動經濟於春季前達致增長，同時內地對科技和房地產行業的監管亦有望陸續放寬，認為中國將是環球投資者兔年投資首選，維持對中國股市的信心，預期在其他股市普遍下跌的情況下，中資企業受去年最後9個月利潤增長的推動，令股市仍有上升空間。

佘康如亦表示，從估值角度，新興市場、亞洲及中國等市場的吸引力正在提升，中期而言，市場超賣、投資情緒回暖，以及今年中國經濟有望復蘇等因素，可為亞洲股市前景帶來支持，但預料亞股的復蘇之路將顛簸不平，預期區內金融業可從利率上漲中受惠，繼而令估值和孳息率變得更具吸引力，與此同時內地消費及經濟活動可望回升，將成為内地個別電子商貿及線上娛樂平台的續航後盾。

債券方面，佘康如指出，過去兩年亞洲債券一直備受挑戰，但各地央行的鷹派作風、中國新冠疫情，以及內房市場受壓等風險因素已在逐步消退，預期今年亞洲債市可望逐漸復蘇，惟短期內仍有可能維持波動，而在穩定的基本因素和具吸引力的估值支持下，看好區內的投資級別債券，但料亞洲高收益債券的波動性仍將持續。