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劉思明：領展屬穩健利市股

新一年財源滾滾來，收到的利市可以投資錢生錢，若求穩健可以考慮藍籌股領展（0823）。領展持續運用資本循環優化資產組合，提升收入回報，現時預測息率約5厘，投資可望達到財息兼收。每手100股，入場費約6000元。

領展房產基金（前稱：領匯）是首隻在香港上市的房地產投資信託基金，由十多年前經營管理公屋商場、街市及停車場等，透過不斷進行翻身工程提高租金收入回報為資產增價。其後通過出售資產、融資及收購優化物業組合，目前投資和管理涵蓋零售、停車場、辦公室和物流中心等，物業遍佈香港及中國內地包括北京、上海、廣州和深圳，以至英國、澳洲和最新進軍的新加坡。

去年12月領展宣布斥資21.6億新加坡元（約128億港元），從新加坡房地產投資公司Mercatus收購新加坡兩個市郊零售資產──裕廊坊（Jurong Point）及 Swing By @ Thomson Plaza。該兩項物業已接近全部租出，截至2022年10月年度化淨物業收入超過1億新加坡元。收購預計3月完成，將可於新一年度提供貢獻，而交易完成後，領展將成為新加坡十大零售資產業主之一。

領展也作出其他方面嘗試，公司與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城（AMK Hub）簽訂為期10年的協議，該商場將轉由領展負責管理，並收取管理費用，以輕資產模式經營。此外，公司去年8月投得一幅位於香港觀塘安達臣道的商業用地，擬用作發展包括零售、鮮活街市及停車場的社區商業設施，以發展商模式預計可以帶來更高內部收益率。

綜合而言，領展核心香港零售業務穩定，隨着香港防疫措施解除，可以受惠於本地居民生活活動恢復正常活躍起來；國際品牌更重視本地居民消費，進駐社區購物中心，有利領展發展。領展料將繼續為旗下物業投資引入資本合作伙伴，透過資本循環優化資產組合，增強業務動力。

要留意，領展的股價對於利率的變化敏感度高，去年受到美國大幅加息影響，股價從高位下滑。但料今年美國放慢加息步伐，對領展構成壓力緩和。美國10年期國債孳息率高位回落於3.5%有支持，反彈料3.9%有阻力。以領展股息與美10年期國債息的息差歷史平均約1.9個百分點計，若領展預測息率達約5.4%（3.5%+1.9%）將具吸引力。據大行高盛估計，本年度領展每基金單位分派約3.1元。可考慮於57元以下吸納。

明報投資版副主編 劉思明