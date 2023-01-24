隨美國聯儲局進入2月議息會議的靜默期，被視為「聯儲局傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos近日表示，當局擬放緩加息步伐，並討論今年暫停加息的條件。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期2月初加息0.25厘的概率為99.9%。美國10年期債息報3.508厘，跌0.015厘或0.4%；2年期債息也跌0.4%至4.2251厘。

長短期債息皆跌，對息口敏感的科技股領漲美股。五大科網巨擘「FAANG」全線向上，Netflix（美：NFLX）升4.4%最多，Meta（美：META）升2.8%，蘋果公司（美：AAPL）升2.4%，Google母公司Alphabet（美：GOOG）升1.9%，亞馬遜（美：AMZN）微升0.3%。

科網股裁員浪潮持續，音樂串流平台Spotify（美：SPOT）發內部通告表示，將會削減6%人手，涉及600人。受消息影響，Spotify股價升2.1%，收報99.94美元。此外，全球首富、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）就欺詐案出庭作供，特斯拉股價收報143.75美元，升7.7%。

外電路透引述投行高盛和摩根大通報告指出，隨中國內地結束動態清零後，對沖基金紛紛湧入中國股市。追蹤一籃子中概股的納斯達克金龍中國指數升1.7%，嗶哩嗶哩（美：BILI）升3.1%，拼多多（美：PDD）升2.7%。內地「電動車三雄」升勢凌厲，蔚來（美：NIO）升8.9%，小鵬汽車（美：XPEV）升7.5%，理想汽車（美：LI）升6.8%。