港科探索亦表示，由於今年癸卯兔年來得早，有見禮盒及應節食品相關產品在2022年12月至今銷量錄得良好增長，比去年同期有超過30%的增幅。翻查資料顯示，HKTVmall在2022年12月的訂單總商品交易額（GMV）為7.13億元，按年升16.7%；月內平均每日GMV為2300萬元，按年升16.8%，按月升3.6%。

物流服務商Lalamove表示，自今年初本港防疫措施放寬，加上適逢新春佳節，市道方面漸見復蘇，節日也是推動送貨需求的動力之一。據平台透露，去年12月聖誕前夕高峰期訂單數目跟11月同期相比增長達20%；而臨近新春，運送新春盤菜、賀年禮品、過節年花送貨需求大增，其食品方面將有較大增長，預期與去年相比可達30%增幅。

Lalamove指出，今年1月曾接獲餐飲用戶的訂單，在指定時間內將數十個盤菜訂單同時送到港九新界各區，包括中環、西灣河、鑽石山，以至葵涌、元朗及將軍澳等地；新春期間亦有不少客人及企業選購年花年桔後，叫車送貨到家中或辦公室。

GOGOX（快狗打車）（2246）亦認為，去年聖誕節氣氛良好，市民消費意欲明顯增加，帶動市場上的貿易活動，物流需求有所提升。在節日期間，GOGOX為企業及中小企客戶運送各類型禮品，而玩具、小型家電，兒童故事書佔大多數。

GOGOX續指出，年近歲晚，各大的公司或業務，都陸續運送賀年禮品給客人和生意合作伙伴，例如果籃、海味禮盒、賀年食品之類；公司亦推出節日性推廣優惠及調整服務費，以配合物流高峰期，形容節日期間的市場氣氛相對暢旺。