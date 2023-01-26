加拿大央行周三加息25基點至4.5%，此後計劃維持利率不變以評估緊縮政策對經濟的影響。市場預計加拿大央行最早10月份將降息25個基點。歐洲央行兩位官員稱2月和3月應各加息50基點。

道瓊斯工業平均指數收漲9點，升幅0.03%，報33743點。標普500指數收跌0點，跌幅0.02%，報4016點。納斯達克綜合指數收跌20點，或0.19%，報11313點。

麥當勞升1.28%，報273美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而Amgen跌1.22%，報256.54元，拖低道指20點。

科技股方面，蘋果收市報141.86元，跌0.47%，谷歌母公司Alphabet收市報95.22元，跌2.53%，亞馬遜收市報97.18元，升0.89%，Facebook收市報141.5元，跌1.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.29%，報452點。德國DAX指數收跌0.08%，報15081點；法國CAC 40指數跌0.1%，報7043點；英國富時100指數收跌0.17%，報7744點。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎66.177基點至77.338基點，收報68.959點。美3個月10年期債息倒掛，屆乎119.454基點至129.5基點，收報123.826基點。

道指收市報33743.84點，是2023年1月17日後收市新高，連升4日，累計升699.28點。

標指連跌2日，累計跌3.59點，但連續第4日陽燭。納指連跌2日，累計跌51.05點，但連續第4日陽燭。