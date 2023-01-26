個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.12%，折合報400.1元；阿里巴巴（9988）升1.2%，折合報117.69元；美團（3690）升2.66%，折合報172.57元；匯控（0005）升2.5%，折合報58.07元；建行（0939）升1.19%，折合報5.19元。

道期現升0.112%；標期現升0.17%；納期現升0.35%。日股現升0.09%，韓股現升0.12%，澳股休市。

VIX指數隔晚跌0.62%或0.12點，報19.08點。

紐油現升0.48%或0.39美元，報80.54美元；布油現跌0.01%或0美元，報86.12美元；金價現升0.05%或1.12美元，報1947.23美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0美元，報9314.5美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0018厘，報3.4434厘。

南北水續停。

今日焦點股份可留意：

鷹瞳科技（2251）以1450萬美元認購合夥權益。

福特高層傳下周赴華，與比亞迪（1211）洽售德國車廠。

澳門截至大年初三錄24.47萬旅客，港客佔9.2萬人次按年增29倍。

三大網購及配送平台齊指過年生意旺。留意香港科技探索（1137）。

和黃醫藥（0013）與武田製藥達成治癌藥物合作協議。

東航（0670）春運客運力恢復至2019年同期87%。

網易（9999）：暴雪遊戲正式停服後公布退款安排。

亞視（0707）擬出資逾3900萬收購區塊鏈公司元猴天下三成股權。

醫思健康（2138）料第3財季銷售額按年升不少於8%。

中汽協：去年汽車銷量首十位企業合計銷量按年升2.3%。

開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬，羚邦（2230）市值增8000萬。

瑞風新能源（0527）：獲高等法院撤銷清盤呈請。

新世界百貨中國（0825）盈警，料半年淨虧損最多1.72億。

中國動向（3818）第三季零售額按年跌介乎二至三成。

國泰（0293）發盈警，預告去年虧損64億至70億元，虧損按年擴大。國泰12月客運力達疫前32％，日均載客逾，2.58萬人次。

攜程（9961）：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題，GMV近3500萬元。

Cathie Wood再度賣出京東（9618）ADR，為7月以來首次。

中移動（0941）12月5G上客量淨增1860萬戶至6.14億戶。

中建材（3323）發盈警，料去年度少賺約五成。

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