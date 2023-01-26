踏入兔年首個交易日，恒指今早紅盤高開341點或1.56%，報22386點，是2022年6月28日22449.31點後最高。大市成交金額40億元；國指今早高開124點或1.67%，報7608點，是2022年7月8日後最高。恒生科技指數開市報4662點，升2.05%，是2022年7月22日後最高。