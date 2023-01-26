踏入兔年首個交易日，恒指今早紅盤高開341點或1.56%，報22386點，是2022年6月28日22449.31點後最高。大市成交金額40億元；國指今早高開124點或1.67%，報7608點，是2022年7月8日後最高。恒生科技指數開市報4662點，升2.05%，是2022年7月22日後最高。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。神華（1088） 、新世界發展（0017）、翰森製藥（3692）拖累大市。
藍籌69隻升，4隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升3.54%，報105.4元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.67%，報16.52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報91.6元，升7.76%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報26.95元，無升跌。
恒指高於10天線(21710.46點)。科指高於10天線(4536.05點)。
鷹瞳科技（2251）以1450萬美元認購合夥權益。開市報13.04元，無升跌。
福特高層傳下周赴華，與比亞迪（1211）洽售德國車廠。開市報233.6元，升3.18%。
澳門截至大年初三錄24.47萬旅客，港客佔9.2萬人次按年增29倍。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，開市報11.42元，升3.82%；美高梅中國（2282）開市報10.76元，無升跌；澳博（0880）開市報4.98元，升2.47%；永利澳門（1128）開市報10.2元，升3.03%；銀河娛樂（0027）創52周高，見55.5元，開市報55.5元，升1.09%；金沙中國（1928）創52周高，見30.8元，開市報30.8元，升2.67%。
三大網購及配送平台齊指過年生意旺。留意香港科技探索（1137）。開市報5.84元，升0.69%。
和黃醫藥（0013）與武田製藥達成治癌藥物合作協議。開市報29.15元，升5.62%。
東航（0670）春運客運力恢復至2019年同期87%。無成交，報3.3元。
網易（9999）：暴雪遊戲正式停服後公布退款安排。開市報143.6元，升1.84%。
亞視（0707）擬出資逾3900萬收購區塊鏈公司元猴天下三成股權。無成交，報0.026元。
醫思健康（2138）料第3財季銷售額按年升不少於8%。開市報9.49元，升0.11%。
中汽協：去年汽車銷量首十位企業合計銷量按年升2.3%。汽車股向上，吉利（0175）開市報12.26元，升1.83%；比亞迪（1211）開市報233.6元，升3.18%；廣汽集團（2238）開市報5.7元，升0.88%；長城汽車（2333）開市報11元，升1.48%；北京汽車（1958）開市報2.39元，升0.84%；小鵬（9868）開市報38.45元，升5.92%；理想汽車（2015）開市報91.45元，升7.4%；蔚來集團（9866）開市報91.6元，升7.76%；零跑（9863）開市報27.55元，升2.04%。
開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬，羚邦（2230）市值增8000萬。開市報0.194元，無升跌。
瑞風新能源（0527）：獲高等法院撤銷清盤呈請。無成交，報0.054元。
新世界百貨中國（0825）盈警，料半年淨虧損最多1.72億。無成交，報0.9元。
中國動向（3818）第三季零售額按年跌介乎二至三成。無成交，報0.41元。
國泰（0293）發盈警，預告去年虧損64億至70億元，虧損按年擴大。國泰12月客運力達疫前32％，日均載客逾，2.58萬人次。開市報8.38元，無升跌。
攜程（9961）：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題，GMV近3500萬元。開市報304.8元，升0.4%。
Cathie Wood再度賣出京東（9618）ADR，為7月以來首次。開市報244.6元，升2.43%。
中移動（0941）12月5G上客量淨增1860萬戶至6.14億戶。開市報56.4元，升0.89%。
中建材（3323）發盈警，料去年度少賺約五成。開市報7.12元，跌1.52%。
破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見257.2元，開市報257.2元，升1.26%；中教控股（0839）創52周高，見13.36元，開市報13.36元，升0.45%；新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，開市報11.42元，升3.82%；銀河娛樂（0027）創52周高，見55.5元，開市報55.5元，升1.09%；金沙中國（1928）創52周高，見30.8元，開市報30.8元，升2.67%；周生生（0116）創52周高，見12元，開市報12元，升0.17%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.15元，開市報2.15元，升0.94%；三生製藥（1530）創52周高，見8.9元，開市報8.9元，升0.45%；華住集團（1179）創52周高，見38.95元，開市報38.95元，升2.1%；百勝中國（9987）創52周高，見477.2元，開市報477.2元，升1.88%。
異動股
上升異動股，包括，環球實業科技（1026）開市報0.152元，升8.57%；蔚來集團（9866）開市報91.6元，升7.76%；理想汽車（2015）開市報91.45元，升7.4%；IMAX（1970）開市報11.22元，升6.25%；阿里影業（1060）開市報0.71元，升5.97%；小鵬（9868）開市報38.45元，升5.92%。
下跌異動股，包括，漢思能源（0554）開市報0.235元，跌14.55%；新東方（9901）開市報34.65元，跌7.35%；百濟神州（6160）開市報159元，跌4.39%；天潤雲（2167）開市報12.28元，跌3%；伊泰（3948）開市報11.46元，跌2.88%；金禧國際（0091）開市報0.039元，跌2.5%；再鼎醫藥（9688）開市報35.25元，跌2.22%；普甜食品（1699）開市報0.049元，跌2%；貝殼（2423）開市報50元，跌1.77%；翰森製藥（3692）開市報16.52元，跌1.67%。
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