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恒指半日升381點 創9個月新高 賭股先升後跌

港股假後復市，反覆向上，恒指今早高開341點，曾收窄至低位升284點，其後最多升430點，高見22475.11點，是2022年4月4日22523.64點後最高。半日高低波幅146點

恒指半日升381點或1.73%，報22426點，大市成交金額658億元；國指升153點或2.05%，報7636點，曾高見7651.12點，是2022年7月5日7794.66點後最高。恒生科技指數收報4713點，升3.16%，曾高見4730.52點，是2022年7月11日4736.94點後最高。

藍籌股成交金額334.21億元，佔大市成交50.79%；科指成份股成交金額187.85億元，佔大市成交28.54%；國指成份股成交金額266.69億元，佔大市成交40.53%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、金沙中國（1928）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌67隻升，8隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升9.27%，收報12.96元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.98%，收報127.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報94.8元，升11.53%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報28.85元，跌0.17%。

恒指高於10天線(21714.44點)。科指高於10天線(4541.16點)。

金沙中國（1928）第四季經調整LBITDA收窄，新年期間一直錄EBITDA。創52周高，見31.55元，收報29.55元，跌1.5%。

鷹瞳科技（2251）以1450萬美元認購合夥權益。收報13.28元，升1.84%。

福特高層傳下周赴華，與比亞迪（1211）洽售德國車廠。收報239.8元，升5.92%。

澳門截至大年初三錄24.47萬旅客，港客佔9.2萬人次按年增29倍。濠賭股先升後跌，新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，收報10.54元，跌4.18%；美高梅中國（2282）收報10.38元，跌3.53%；澳博（0880）收報4.79元，跌1.44%；永利澳門（1128）創52周高，見10.32元，收報9.61元，跌2.93%；銀河娛樂（0027）創52周高，見56.45元，收報55.15元，升0.46%；金沙中國（1928）創52周高，見31.55元，收報29.55元，跌1.5%。

三大網購及配送平台齊指過年生意旺。留意香港科技探索（1137）。收報5.82元，升0.34%。

和黃醫藥（0013）與武田製藥達成治癌藥物合作協議。收報30.6元，升10.87%。

東航（0670）春運客運力恢復至2019年同期87%。收報3.3元，無升跌。

網易（9999）：暴雪遊戲正式停服後公布退款安排。收報144.1元，升2.2%。

亞視（0707）擬出資逾3900萬收購區塊鏈公司元猴天下三成股權。收報0.028元，升7.69%。

醫思健康（2138）料第3財季銷售額按年升不少於8%。收報9.35元，跌1.37%。

中汽協：去年汽車銷量首十位企業合計銷量按年升2.3%。汽車股上升，吉利（0175）收報12.56元，升4.32%；比亞迪（1211）收報239.8元，升5.92%；華晨中國（1114）收報4.54元，升4.13%；廣汽集團（2238）收報5.78元，升2.3%；東風集團股份（0489）收報4.79元，升1.91%；長城汽車（2333）收報11.36元，升4.8%；北京汽車（1958）收報2.42元，升2.11%；小鵬（9868）收報39.05元，升7.58%；五菱（0305）收報0.9元，無升跌；理想汽車（2015）收報94.25元，升10.69%；蔚來集團（9866）收報94.8元，升11.53%；零跑（9863）收報27.8元，升2.96%。

開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬，羚邦（2230）市值增8000萬。收報0.194元，無升跌。

瑞風新能源（0527）：獲高等法院撤銷清盤呈請。收報0.052元，跌3.7%。

新世界百貨中國（0825）盈警，料半年淨虧損最多1.72億。收報0.86元，跌4.44%。

中國動向（3818）第三季零售額按年跌介乎二至三成。收報0.415元，升1.22%。

國泰（0293）發盈警，預告去年虧損64億至70億元，虧損按年擴大。國泰12月客運力達疫前32％，日均載客逾，2.58萬人次。收報8.3元，跌0.95%。

攜程（9961）：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題，GMV近3500萬元。創52周高，見312.6元，收報309.2元，升1.84%。

Cathie Wood再度賣出京東（9618）ADR，為7月以來首次。收報242元，升1.34%。

中移動（0941）12月5G上客量淨增1860萬戶至6.14億戶。收報56.3元，升0.72%。

中建材（3323）發盈警，料去年度少賺約五成。收報7.02元，跌2.9%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見75.55元，收報72.3元，跌1.9%；名創優品（9896）創上市新高，見30.45元，收報30.3元，升6.69%；中國中免（1880）創上市新高，見274元，收報270.6元，升6.54%；洪九果品（6689）創上市新高，見41.8元，收報41.05元，升10.95%；特海國際（9658）創上市新高，見15.6元，收報14.96元，升0.4%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.33元，收報10.27元，升10.08%；越秀地產（0123）創52周高，見11.54元，收報11.48元，升1.41%；比亞迪電子（0285）創52周高，見28.35元，收報27.9元，升3.53%；中教控股（0839）創52周高，見13.7元，收報13.36元，升0.45%；中國科培（1890）創52周高，見3.84元，收報3.75元，升2.74%；天立教育（1773）創52周高，見3.15元，收報3.01元，升5.61%；新高教（2001）創52周高，見4.38元，收報4.26元，升1.67%；新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，收報10.54元，跌4.18%；永利澳門（1128）創52周高，見10.32元，收報9.61元，跌2.93%；銀河娛樂（0027）創52周高，見56.45元，收報55.15元，升0.46%；金沙中國（1928）創52周高，見31.55元，收報29.55元，跌1.5%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.035元，收報0.036元，跌10%；微創腦科學（2172）低見17.3元，收報17.3元，跌3.46%；子不語（2420）低見5元，收報5.98元，升3.1%；樂華娛樂（2306）低見4.95元，收報5.01元，跌11.01%；淮北綠金（2450）低見1.02元，收報1.08元，升1.89%。

3隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，升1.89%；華科資本（1140）低見0.37元，收報0.39元，跌1.27%；中國互聯網投資（0810）低見1元，收報2.93元，跌87.37%。

異動股

上升異動股，包括，洪橋集團（8137）創52周高，見0.99元，收報0.94元，升30.56%；雄岸科技（1647）收報0.123元，升19.42%；環球數碼（8271）收報0.115元，升17.35%；順騰（0932）收報0.096元，升15.66%；TOMO Holdings（6928）收報3.44元，升14.67%；雲頂新耀（1952）收報26.5元，升13.73%；中泛控股（0715）收報0.028元，升12%；Let Group（1383）收報0.16元，升11.89%；蔚來集團（9866）收報94.8元，升11.53%；中達（0139）收報0.141元，升11.02%。

下跌異動股，包括，中國互聯網投資（0810）見52周低1元，收報2.93元，跌87.37%；中國醫療網絡（0383）收報0.064元，跌13.51%；華寶國際（0336）收報3.88元，跌13.39%；陸慶（8052）收報0.016元，跌11.11%；樂華娛樂（2306）創上市新低，見4.95元，收報5.01元，跌11.01%；冠軍科技集團（0092）收報0.116元，跌10.77%；雲智匯科技（1037）收報0.26元，跌10.34%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.035元，收報0.036元，跌10%；加達控股（1620）收報0.118元，跌8.53%；德銀天下（2418）收報0.86元，跌8.51%；新世紀醫療（1518）收報0.495元，跌8.33%。

 

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