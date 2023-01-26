至於內地旅客方面，大年初四入境旅客達4.45萬人次，按年增1.39倍；過去五天的入境旅客數目累計達到18.23萬人次，按年升1.55倍。今年開始獨立計算的港客數據方面，大年初四訪澳者達2.59萬人次，按年增長23.91倍；累計5天共錄得11.78萬港客訪澳，按年亦大增27.63倍。若撇除香港及內地旅客數據，包括台灣及外國旅客在大年初四訪澳者數目亦達2962人次；累計過去5日共有1.79萬人次。

另根據過去5天數據計算，日均訪澳旅客約6.36萬人次，暫時較澳門旅遊局估算的日均4.7萬人次為高。澳門傳媒引述治安警進一步指，大年初五1月26日截至今早11時，錄得出入境共9.2萬多人次，入境旅客佔逾2萬人次，出境旅客有8600人次。

瑞銀發表報告跟進新春檔期旅客訪澳數據，其指出，農曆年首四日總的訪客數據及內地訪客數目，只相當於疫情前即2019年同期的39%及31%，主要受惠於1月初放寬訪澳的檢疫措施。首四日澳門共接待24.4萬旅客，當中內地及香港各佔13.8萬及9.2萬。不過，這比市場預期旅客回復至40%至50%，並推動日均賭收4億至5億澳門元，尚有落差。該行指，市場辯論焦點仍在歷史上對經濟表現敏感的高端中場之需求情況。目前濠賭股的估值相當於預估2024年的企業價值相對EBITDA比率約為11.2倍。

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