恒指今早高開341點，高位升522點，低位升284點高低波幅238點。

恒指收市升522點或2.37%，報22566點，大市成交金額1195億元，較上日增加25.67%，是1月18日1278.35億元成交後最多；國指升223點或2.98%，報7706點。恒生科技指數收報4763點，升4.26%。

藍籌股成交金額655.67億元，佔大市成交54.86%；科指成份股成交金額340.36億元，佔大市成交28.48%；國指成份股成交金額531.46億元，佔大市成交44.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。金沙中國（1928）、銀娛（0027）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌66隻升，9隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升12.48%，收報13.34元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.63%，收報129.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報25.05元，升13.61%；跌幅最大的是閱文（0772）收報40.4元，升1%。

恒指高於10天線(21728.5點)。科指高於10天線(4546.18點)。

北水、南水續休。

三大指數今日表現

恒指曾升最多2.37%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為2.9%。今曾高見22566.78點，是2022年3月2日22712.44點後最高。今日收市報22566.78點，是2022年3月1日後收市新高，當日報22761.71點。連升2日，累計升915.8點，同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年12月29日。

科指曾升最多4.26%，是1月4日後最大升幅，當日升幅為4.58%。今曾高見4763.61點，是2022年7月8日4882.92點後最高。今日收市報4763.61點，是2022年7月8日後收市新高，當日報4808.47點。收市連升2日，累計升313.7點，同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2022年5月3日。

國指曾升最多2.98%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.13%。今曾高見7706.72點，是2022年7月5日7794.66點後最高。今日收市報7706.72點，是2022年6月28日後收市新高，當日報7893.76點。收市連升2日，累計升393.96點，同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年12月28日

午後消息股表現

IMAX中國（1970）新春檔期4日票房1.6億人幣，按年增42%。創52周高，見11.9元，收報11.24元，升6.44%。

港交所（0388）歐冠昇：約100隻新股排隊上市，料今年市況好轉。收報375元，升1.79%。

保誠（2378）獲批開設澳門分行，營運初期以數碼科技提供多元貨幣選項產品。收報133.1元，升5.3%。

今早及隔晚消息股表現

金沙中國（1928）第四季經調整LBITDA收窄，新年期間一直錄EBITDA。創52周高，見31.55元，收報29.35元，跌2.17%。

鷹瞳科技（2251）以1450萬美元認購合夥權益。收報13.28元，升1.84%。

福特高層傳下周赴華，與比亞迪（1211）洽售德國車廠。收報240元，升6.01%。

澳門截至大年初三錄24.47萬旅客，港客佔9.2萬人次按年增29倍。濠賭股先升後跌，新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，收報10.34元，跌6%；美高梅中國（2282）收報10.32元，跌4.09%；澳博（0880）收報4.77元，跌1.85%；永利澳門（1128）創52周高，見10.32元，收報9.39元，跌5.15%；銀河娛樂（0027）創52周高，見56.45元，收報54.35元，跌1%；金沙中國（1928）創52周高，見31.55元，收報29.35元，跌2.17%。信德（0242）則收報1.77元，升2.31%。

三大網購及配送平台齊指過年生意旺。香港科技探索（1137）收報5.8元，無升跌。

和黃醫藥（0013）與武田製藥達成治癌藥物合作協議。收報31.5元，升14.13%。

東航（0670）春運客運力恢復至2019年同期87%。收報3.31元，升0.3%。

網易（9999）：暴雪遊戲正式停服後公布退款安排。收報144.8元，升2.7%。

亞視（0707）擬出資逾3900萬收購區塊鏈公司元猴天下三成股權。收報0.027元，升3.85%。

醫思健康（2138）料第3財季銷售額按年升不少於8%。收報9.56元，升0.84%。

中汽協：去年汽車銷量首十位企業合計銷量按年升2.3%。汽車股向上，吉利（0175）收報12.86元，升6.81%；比亞迪（1211）收報240元，升6.01%；華晨中國（1114）收報4.6元，升5.5%；廣汽集團（2238）收報5.79元，升2.48%；東風集團股份（0489）收報4.8元，升2.13%；長城汽車（2333）收報11.68元，升7.75%；北京汽車（1958）收報2.43元，升2.53%；小鵬（9868）收報40.1元，升10.47%；五菱（0305）收報0.92元，升2.22%；理想汽車（2015）收報95.5元，升12.16%；蔚來集團（9866）收報96元，升12.94%；零跑（9863）收報28.1元，升4.07%。

開畫9日《入樽》動畫電影港澳票房破2000萬，羚邦（2230）市值增8000萬。收報0.189元，跌2.58%。

瑞風新能源（0527）：獲高等法院撤銷清盤呈請。收報0.051元，跌5.56%。

新世界百貨中國（0825）盈警，料半年淨虧損最多1.72億。收報0.87元，跌3.33%。

中國動向（3818）第三季零售額按年跌介乎二至三成。收報0.41元，無升跌。

國泰（0293）發盈警，預告去年虧損64億至70億元，虧損按年擴大。國泰12月客運力達疫前32％，日均載客逾，2.58萬人次。收報8.28元，跌1.19%。

攜程（9961）：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題，GMV近3500萬元。創52周高，見312.6元，收報310.6元，升2.31%。

Cathie Wood再度賣出京東（9618）ADR，為7月以來首次。收報245.4元，升2.76%。

中移動（0941）12月5G上客量淨增1860萬戶至6.14億戶。收報56.55元，升1.16%。

中建材（3323）發盈警，料去年度少賺約五成。收報7.12元，跌1.52%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見75.55元，收報73元，跌0.95%；先瑞達醫療（6669）創上市新高，見19.88元，收報19.78元，升3.78%；名創優品（9896）創上市新高，見30.65元，收報30.55元，升7.57%；中國中免（1880）創上市新高，見275.6元，收報274.4元，升8.03%；洪九果品（6689）創上市新高，見41.8元，收報41元，升10.81%；特海國際（9658）創上市新高，見15.6元，收報14.8元，跌0.67%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.33元，收報10.21元，升9.43%；越秀地產（0123）創52周高，見11.54元，收報11.54元，升1.94%；比亞迪電子（0285）創52周高，見28.35元，收報28.2元，升4.64%；中教控股（0839）創52周高，見13.7元，收報13.46元，升1.2%；中國科培（1890）創52周高，見3.93元，收報3.93元，升7.67%；天立教育（1773）創52周高，見3.15元，收報2.91元，升2.11%；新高教（2001）創52周高，見4.4元，收報4.39元，升4.77%；新濠國際發展（0200）創52周高，見11.42元，收報10.34元，跌6%；永利澳門（1128）創52周高，見10.32元，收報9.39元，跌5.15%；銀河娛樂（0027）創52周高，見56.45元，收報54.35元，跌1%；金沙中國（1928）創52周高，見31.55元，收報29.35元，跌2.17%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括世紀聯合（1959）低見0.255元，收報0.29元，跌3.33%；金禧國際（0091）低見0.035元，收報0.037元，跌7.5%；微創腦科學（2172）低見17.3元，收報17.8元，跌0.67%；子不語（2420）低見5元，收報5.8元，無升跌；樂華娛樂（2306）低見4.95元，收報5.12元，跌9.06%；淮北綠金（2450）低見1.02元，收報1.1元，升3.77%。

5隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；華科資本（1140）低見0.37元，收報0.39元，跌1.27%；中國互聯網投資（0810）低見1元，收報2.43元，跌89.53%；蠟筆小新食品（1262）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；永義國際（1218）低見3.2元，收報3.21元，跌5.59%。

異動股

上升異動股，包括，Let Group（1383）收報0.198元，升38.46%；洪橋集團（8137）創52周高，見1.03元，收報0.95元，升31.94%；惠生工程（2236）創52周高，見0.62元，收報0.59元，升24.21%；易緯集團（3893）收報0.5元，升23.46%；雲頂新耀（1952）收報28.7元，升23.18%；中泛控股（0715）收報0.03元，升20%；大成食品（3999）收報0.66元，升15.79%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.147元，升15.75%；和黃醫藥（0013）收報31.5元，升14.13%；和諧汽車（3836）收報1.24元，升13.76%；萬國數據（9698）收報25.05元，升13.61%。

下跌異動股，包括，中國互聯網投資（0810）見52周低1元，收報2.43元，跌89.53%；中國醫療網絡（0383）收報0.057元，跌22.97%；奧威控股（1370）收報0.62元，跌21.52%；米格國際（1247）收報0.57元，跌13.64%；華寶國際（0336）收報3.92元，跌12.5%；中國智能交通（1900）收報0.134元，跌10.67%；康橋悅（2205）收報0.63元，跌10%；明發（0846）收報0.39元，跌9.3%；樂華娛樂（2306）創上市新低，見4.95元，收報5.12元，跌9.06%；卓越教育集團（3978）收報0.86元，跌8.51%；中建富通（0138）收報0.155元，跌8.28%。

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