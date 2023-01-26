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金沙中國擬分期建新會展 投資逐步增2027年達高峰   

根據拉斯維加斯金沙集團最新的分析員會議展示材料顯示，金沙中國（1928）在新的10年賭牌期間，將會在威尼斯人及巴黎人中間的地段，分兩期興建Palazzo會展中心，並會建有天檢連接現有的金光會展及金光綜藝館。另擬將金光綜藝館作進一步提升，及增加新的餐廳及廚藝元素，吸引更多國際客源。同時會在倫敦人傍邊的熱帶花園，改建成5萬平方米的花園主題景點，會內置具地標性的溫室及綠化項目。

根據該集團的最新資料，將由2023年起，金沙中國料先投資5000萬美元，到2024年加碼至2億美元，至2025年至2026年，每年會投資3億美元，直到2027年達到最高峰投入3.5億美元之後，由2028年到2032年每年投資約3億美元。另根據新續賭牌規範，到賭收達到指定水平時會承諾加碼投資1.4億美元。不過，該集團未有進一步明細透露具體投資會如何分布。

集團主席兼行政總裁Robert Goldstein在分析員會議內表示，在今年1月初集團已在EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）層面實現收支平衡，甚至可能在近期產生正數的EBITDA。現時的訪客水平已回復到2019年疫情前約40%水平。現時他難言，在澳門旅遊市場恢復後對集團在新加坡的業務有何影響，但是預料會更多高端中場客訪澳。待現金流復常，他料拉斯維加斯金沙會恢復派息。

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