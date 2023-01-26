moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

道富：1月投資者信心指數按月回升至76.5點

道富環球市場公布今年1月份《道富投資者信心指數》中顯示，全球投資者信心指數由去年12月份經修訂後的76點，上升0.5點至今年1月的76.5點，主要由於亞洲地區投資者信心指數上升5.7點，至92.5點；北美地區投資者信心指數亦輕微上升0.7點，至73.1點；歐洲地區投資者信心指數則下降0.3點，至102.2點。 

《道富投資者信心指數》是由 State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部開發完成。該指數顯示投資者風險偏好的變化，股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava表示，過去幾個月風險偏好的急劇下降在1月份暫停，全球投資者信心指數上升至76.5點。雖然歐洲繼續在100點水平以上徘徊，但美國投資者的風險偏好仍明顯受到抑壓，這可能因市場進一步擔心當地經濟即將出現衰退。今個月亞洲投資者的情緒有所改善，反映儘管他們對新冠疫情感染率急升有所擔憂，但樂觀情緒亦正在增加。 

其他報道

港麥當勞推「去麥記lor?」活動 一連十日送10萬張美食換領券

嗶哩嗶哩與晉江原創就知識產權合作訂框架協議

黛麗斯料半年盈轉虧 最多蝕1800萬

香港12月出口跌幅擴至28.9% 創1954年4月後最差 進口跌23% 10個月最差

恒指收市升522點 創10個月高 成交增25% 車股升賭股跌 名創優品、中國中免創新高