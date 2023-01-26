《道富投資者信心指數》是由 State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部開發完成。該指數顯示投資者風險偏好的變化，股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava表示，過去幾個月風險偏好的急劇下降在1月份暫停，全球投資者信心指數上升至76.5點。雖然歐洲繼續在100點水平以上徘徊，但美國投資者的風險偏好仍明顯受到抑壓，這可能因市場進一步擔心當地經濟即將出現衰退。今個月亞洲投資者的情緒有所改善，反映儘管他們對新冠疫情感染率急升有所擔憂，但樂觀情緒亦正在增加。

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