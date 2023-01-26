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伯明翰體育：球會與第三方就聖安德魯球場及其股權之潛在交易洽談

伯明翰體育（2309）公布，Birmingham City Football Club PLC（球會）確認一名股東與第三方、已就聖安德魯球場及球會股權兩者之潛在投資交易展開洽談。由於受法律方面限制，現時無法披露該投資者之名稱或提供更多有關洽談之詳情。該投資者現正進行盡職審查。

伯明翰體育持有Birmingham City PLC（BCP），其持有球會約75%股權，而BCP及球會為伯明翰體育之附屬公司。

伯明翰體育今日收報0.049元，颷升11.36%。

 

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