知情人士指，該計劃是否得以實施取決於一系列條件，包括獲得七國集團（G-7）國家的認可，以及烏克蘭的資金捐助者和債權人確保該國債務的可持續性。

另知情人士指，IMF需調整貸款規則，才能向飽受戰爭摧殘的烏克蘭提供貸款，而且烏克蘭政府也需要在成功完成去年批准的、為期四個月的非現金IMF計劃的基礎上，承諾採取一系列政策。

報道指，如果獲批，這項總金額140億至160億美元的3至4年期項目將會在第一年將撥款50億至70億美元。各方有希望在3月底之前就該計劃達成共識，最理想的情況下第一批資金最早在4月發放。IMF希望於這項計劃能幫助推動公共和私人債權人為烏克蘭提供更多的資金支持。

國際貨幣基金組織回應指，IMF「仍然與烏克蘭密切接觸」，並指合作「可以為完全成熟的計劃鋪平道路」，但沒有詳細說明潛在規模貸款。烏克蘭財政部對此不予置評。

知情人士表示，如果該計劃得不到足夠的IMF成員國支持，該基金可以通過金額13億美元的快速融資工具為烏克蘭提供支持。