螞蟻集團在2020年11月滬、港上市前夕遭中國監管當局叫停，當時估值約2350億美元（約1.83萬億港元），今次的估值較當時低72.85%。集團一直進行業務全面改革，以符合政府的要求，同時等待當局開綠燈申請金融控股公司牌照，以確保集團能繼續發展金融科技業務。 最近，監管當局允許螞蟻集團的消費貸款子公司增資。

螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟曾表示，集團最終會上市，但截至1月，集團表示仍末啟動IPO計劃。

阿里巴巴今日收報117.3元，跌0.17%。

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