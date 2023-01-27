彭博報道，阿里巴巴（9988）系內的螞蟻集團之估值再被富達投資下調。彭博根據備案文件進行計算，截至去年11月底，富達將螞蟻集團的估值下調至638億美元（約4976.4億港元），較去年5月底下調約9%。螞蟻集團沒有即時回應彭博的查詢。
螞蟻集團在2020年11月滬、港上市前夕遭中國監管當局叫停，當時估值約2350億美元（約1.83萬億港元），今次的估值較當時低72.85%。集團一直進行業務全面改革，以符合政府的要求，同時等待當局開綠燈申請金融控股公司牌照，以確保集團能繼續發展金融科技業務。 最近，監管當局允許螞蟻集團的消費貸款子公司增資。
螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟曾表示，集團最終會上市，但截至1月，集團表示仍末啟動IPO計劃。
阿里巴巴今日收報117.3元，跌0.17%。
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