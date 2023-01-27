集團指出，Miuccia Prada Bianchi將繼續執行董事及Miu Miu和Prada的創意總監一職（後者與Raf Simons共同擔任）；Patrizio Bertelli將繼續擔任執董一職。

Andrea Guerra現年57歲，加入Prada前曾擔任另一奢侈品集團LVMH的戰略顧問、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE的Hospitality Excellence行政總裁，其董事袍金為每年5萬歐元。集團亦與Andrea Guerra訂立僱傭協議，每月酬金合計151,180歐元，並可能有權獲得酌情花紅及其他獎勵。

根據僱傭協議，如Andrea Guerra或普拉達在首12個月終止該協議，雙方將要付出24個月薪金以及如有的酌情花紅作為罰金，如在12個月後終止協議，Andrea Guerra可享有金色降落傘條款，有權收取相等於其12個月薪金加上酌情花紅（如有）的遣散費。