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呷哺呷哺品牌火鍋春節營收按年增逾倍   首海外店落戶新加坡 

疫情防控政策優化調整後，呷哺呷哺（0520）表示，受益春節消費市場回暖，呷哺呷哺品牌2023年春節總體營收比2022年春節增長1.26倍。茶飲單月售賣量方面，則刷新近兩年內單月售賣歷史記錄，翻台率環比去年12月增長近3倍。大年初四更迎來客流最高峰，山西、山東、河南、河北、浙江等市場表現最突出，部分餐廳得益於之前儲值會員的二次複購，更是錄8翻成績。

該集團旗下「湊湊火鍋」品牌春節檔，總體營收比2021年、2022年春節分別增長51%及21%，尤以二線及旅游城市業績表現突出。凑凑無錫恒隆廣場店更進入全國門店銷售排名前三。此外，趁燒首店客流量也不斷攀升，累計接客超千人次，銷售額以日複合增長率62%持續上漲，大年初四1月25日翻台率最高，比12月低位期增長10倍以上。

呷哺呷哺品牌2023年春節總體營收比2022年春節增長1.26倍。當中天津、黑龍江等北方城市客流和營業額同比增長2倍以上，北京及河北等主力北方城市營業額仍保持1.5倍增長。集團位於浙江、湖北、湖南等南部城市在客流和營業額，同比2022年增長近3倍。截至1月24日，已有30家呷哺呷哺新店陸續登場。

國際市場方面，凑凑火鍋自2022年1月進軍新加坡後，目前已開設3家餐廳。呷哺呷哺海外第一店亦於1月25日落戶新加坡，今年內計劃新增六家門店，並將海外觸角延伸至馬來西亞。