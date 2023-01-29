陳茂波指，面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。在這情況下，一些推出已有多年的紓緩措施可能需要調整。在考量不同措施時，政府會盡可能緩減對弱勢社群的影響，但對於必須壓縮開支的環節，以至可能須分擔的額外稅負，也希望獲得大家的理解、體諒和支持。

陳茂波指，過去幾年的經濟受疫情困擾，來自各項稅款及政府收費的財政收入都有減少，三年來的防疫抗疫及支援措施涉及財政支出共六千多億元，這兩項因素令2020/21年度出現歷來最高、多達二千多億元財政赤字。2022/23年度赤字預計也將達一千多億。

隨著社會步入後疫情階段，防疫措施逐步解除，內地和香港逐步有序通關，今年的經濟肯定比去年好，財政策略因此亦有需要作出調整。連續幾年的擴張性財政政策，令財政儲備大幅下降到八千億的水平，相當於約12個月的政府開支，遠低於三年前、相等於二十多個月開支的水平。

面對經濟及市道受壓，政府在非常時期採取非常措施，穩住民生。然而，隨著經濟回穩、財政措施必須作出相應調整，這是負責任的做法，亦符合《基本法》第107條所提出的原則。公共財政的可持續性，是香港社會和經濟穩定繁榮發展的基本要素之一。

陳茂波續指，將近年擴張性財政政策收緊是無可避免並有必要的做法。關鍵是如何讓政策收緊的力度與經濟現況相符合，以及如何讓市民、中小企及社會更容易承受有關的調整。這些都需要仔細審度考量。

另一邊廂，儘管今年經濟將較去年改善，但仍須密切觀察疫後經濟恢復的速度與力度，特別是經濟復蘇之初，市場信心比較薄弱，如在這時候大幅收緊財政開支，可能不利於鞏固復蘇勢頭。此外，不同行業的經營環境、不同階層打工仔的收入恢復也許有滯後，市民對經濟復蘇的「體感溫度」也許存在落差。考慮到這些因素，即使面對需要縮減公共開支的巨大壓力，但亦未必適宜一刀切取消所有紓緩措施。

因此，下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至「中間偏鬆」。我們既要聚焦扶持弱勢、更要增強經濟動能，進一步增強市民對經濟改善的信心，但同時也要著力管控公共開支，以維護市場對政府財政穩健的信心。

不過，純粹減少開支，無助於增加未來的收入，政府必須兩個目標一併全力全速推進，務求在維持財政可持續性的同時，造就經濟蓬勃發展，且不斷增強發展動能。發展是硬道理，經濟發展得好，我們才有財力回應各項社會民生的訴求。

政府的策略是「有為政府」和「高效市場」的更好結合，從過去幾年大力投資創科，到現在吸引企業、招攬人才等舉措，也是希望增強經濟動力，讓創科應用協助傳統產業升級轉型、讓創新科技推動新興產業茁壯成長。對於站在新發展階段的香港，這是本港經濟能否保持優勢與活力的關鍵所在，也是確保香港長期繁榮穩定發展的鑰匙。

他指，面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。在這情況下，一些推出已有多年的紓緩措施可能需要調整。在考量不同措施時，我們會盡可能緩減對弱勢社群的影響，但對於必須壓縮開支的環節，以至可能須分擔的額外稅負，也希望獲得大家的理解、體諒和支持。