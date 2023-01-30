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恒指低開109點 科技股受壓 汽車股逆市漲

恒指今早低開109點或0.49%，報22579點，大市成交金額31億元；國指今早低開53點或0.7%，報7719點。恒生科技指數開市報4774點，跌0.81%。

大型科技股多數下跌。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌2.39%，報114.5元；騰訊（0700）跌1.78%，報407.6元；美團（3690）跌1.66%，報172元；小米（1810）跌0.3%，報13.42元。

中國春節假期民航運輸旅客較同期成長近八成。國航（0753）開市報7.44元，升0.4%；南航（1055）開市報5.55元，升1.46%；東航（0670）無成交，報3.29元。

內房股受壓。碧桂園（2007）跌2.16%，報3.17元；中海外（0688）跌0.44%，報22.75元；禹洲（1628）開市報0.48元，跌4%；雅居樂（3383）開市報2.61元，跌2.25%；時代中國（1233）開市報1.59元，跌3.64%；新城發展（1030）開市報3.29元，跌1.79%。

物管股同樣偏軟。雅生活服務（3319）開市報10.48元，跌2.06%；碧桂園服務（6098）跌2.63%，報22.2元，是跌幅最大的藍籌；旭輝永升服務（1995）開市報4.78元，跌1.65%；融創服務（1516）開市報4.3元，跌1.6%；世茂服務（0873）開市報3.15元，跌2.48%；越秀服務（6626）開市報4.5元，跌1.75%。

藍籌中以信義光能（0968）表現最好，開市升2.11%，報10.66元。

2022年全年汽車出口突破300萬輛，汽車股上漲。蔚來集團（9866）開市報98.45元，升5.29%；理想汽車（2015）開市報99.45元，升2.05%；小鵬（9868）開市報41.95元，升4.09%；吉利（0175）開市報13.22元，升1.38%；比亞迪（1211）開市報249.2元，升1.22%。