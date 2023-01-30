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華懋集團再收購倫敦商廈 3.5億鎊買One New Street Square

華懋集團宣布，與英國房地產投資信託基金Landsec落實合約交換協議，完成收購位於倫敦中心地帶的辦公大樓One New Street Square，作價3.495億（英鎊，下同），是繼華懋去年9月以1.585億購入位於法靈頓（Farrington）的 Kaleidoscope辦公大樓，再度收購倫敦商廈。

據華懋，One New Street Square可租用面積為276,502平方尺，每平方尺資本價值1,264英鎊，於2016年落成，目前由德勤全棟承租，租約期至2036年，每年淨額租金約1,680萬英鎊。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，很高興收購One New Street Square的業權。此物業位處倫敦中部核心區域，可帶來可觀回報，為集團擴展業務的重要一步。集團打算持有此物業作長期投資，亦正計劃逐步增加在其他主要國際級城市的投資。

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