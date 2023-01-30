恒指半日以近最低位收市，跌368點或1.62%，報22320點，南下資金半日淨流出11.37億元，大市成交金額1001億元；國指跌171點或2.2%，報7602點。恒生科技指數收報4681點，跌2.73%。
大型科技股普遍走低。阿里巴巴（9988）聯合創始人馬雲據報在香港與正大集團資深董事長、泰國億萬富豪謝國民及行政總裁謝鎔仁會晤。阿里巴巴跌5.71%，收報110.6元；騰訊（0700）跌5.4%，收報392.6元；美團（3690）升0.86%，收報176.4元；小米（1810）跌3.12%，收報13.04元。
藍籌中以煤氣（0003）表現最好，升5.12%，收報8.22元；碧桂園（2007）跌7.1%，收報3.01元，是跌幅最大的藍籌。
消息指本港未來幾日或免核酸通關，惟市場已逐漸消化通關利好消息，消費股未見升勢。周生生（0116）收報12.12元，跌4.42%；周大福（1929）收報16.96元，跌3.64%；六福集團（0590）收報26.75元，跌6.79%；謝瑞麟（0417）收報1.38元，升0.73%。
個別電訊股逆市向上，中國電信（0728）一度創52周高，見4.02元，收報3.88元，升3.19%；京信通信（2342）收報1.52元，升4.11%；中國聯通（0762）亦一度創52周高，見5.77元，收報5.71元，升2.15%。